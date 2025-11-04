onedio
"İşlevleri Bitmiş" Deyip Okan Bayülgen'i Erkeklikten Vuran Ebru Polat'ın Son Hali Olay Oldu!

"İşlevleri Bitmiş" Deyip Okan Bayülgen'i Erkeklikten Vuran Ebru Polat'ın Son Hali Olay Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.11.2025 - 17:19

Geçtiğimiz günlerde 'Sevişecek insan kalmadı' açıklamasıyla gündeme oturan Okan Bayülgen'i erkeklikten vurarak yerin dibine sokan Ebru Polat, son haliyle dikkat çekti. 

Uzun bir aranın ardından ilk kez yakın çekim görüntülenen Ebru Polat'ın doğal hali, Okan Bayülgen açıklamasının önüne geçti!

Hayatımıza girdiği ilk günlerden beri sivri diliyle tanıdığımız Okan Bayülgen, son zamanlarda da radikal açıklamalarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Hayatımıza girdiği ilk günlerden beri sivri diliyle tanıdığımız Okan Bayülgen, son zamanlarda da radikal açıklamalarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Beyazlayan saçlarıyla artık yepyeni bir imaja sahip olan Okan Bayülgen, son birkaç yıldır özellikle ilişkiler ve cinsellik üzerine yaptığı çıkışlarla gündeme oturuyor. 

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz haftalarda da Melis İşiten ile Zaten Şov'da boy göstermişti kendisi. “Sevişecek insan kalmadı, hepsiyle seviştik. Seviştiklerim ölmeye de başladı. Cenazelerine de gidemiyorum; ‘Bununla sevişmiş’ diyecekler, ayıp olacak.” açıklaması sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekmişti.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Birkaç saat önce Snob Magazin tarafından görüntülenen Ebru Polat'a Okan Bayülgen'i yerin dibine soktu.

Gelin, Ebru Polat'ı uzun bir aranın ardından ilk kez yakın kadrajdan görenler neler demiş beraber görelim!

Gelin, Ebru Polat'ı uzun bir aranın ardından ilk kez yakın kadrajdan görenler neler demiş beraber görelim!
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
