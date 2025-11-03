onedio
Bu Sefer Olmadı: Derin Dekolteli Serenay Sarıkaya, Harper's Bazaar Kombiniyle Sınıfta Kaldı!

Bu Sefer Olmadı: Derin Dekolteli Serenay Sarıkaya, Harper's Bazaar Kombiniyle Sınıfta Kaldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.11.2025 - 23:47

Harper's Bazaar Woman of The Year gecesi bu akşam (3 Kasım) düzenlendi. 'Yılın Oyuncusu' ödülünü alan Serenay Sarıkaya, Dilara Fındıkoğlu imzalı elbisesiyle bu sefer sınıfta kaldı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Attığı her adımla olay olan, menajeri Ayşe Barım'ın yaşadığı süreçle kabuğuna çekilen Serenay Sarıkaya, bu seneyi gözlerden uzak geçirdi.

Attığı her adımla olay olan, menajeri Ayşe Barım'ın yaşadığı süreçle kabuğuna çekilen Serenay Sarıkaya, bu seneyi gözlerden uzak geçirdi.

Başrolünde yer aldığı, çok da sevilen Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezonundaki müthiş performansının ardından sevgilisi Mert Demir'in konserlerinde gördüğümüz Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz saatlerde ödül töreninde boy gösterdi. 

Harper's Bazaar Woman of The Year gecesine katılan Serenay Sarıkaya, 'Yılın Oyuncusu' seçildi. 

Kimilerinin bu sene yeterince fazla dizi veya film projesinde yer almadığı için tepki gösterdiği 'Yılın oyuncusu' unvanına kimileri de büyük övgü yağdırdı.

Asıl dikkat çeken detay ise Serenay Sarıkaya'nın Türk modacı Dilara Fındıkoğlu imzalı elbisesi oldu.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
twitter.com

Lila Ceylan
