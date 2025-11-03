Bu Sefer Olmadı: Derin Dekolteli Serenay Sarıkaya, Harper's Bazaar Kombiniyle Sınıfta Kaldı!
Harper's Bazaar Woman of The Year gecesi bu akşam (3 Kasım) düzenlendi. 'Yılın Oyuncusu' ödülünü alan Serenay Sarıkaya, Dilara Fındıkoğlu imzalı elbisesiyle bu sefer sınıfta kaldı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Attığı her adımla olay olan, menajeri Ayşe Barım'ın yaşadığı süreçle kabuğuna çekilen Serenay Sarıkaya, bu seneyi gözlerden uzak geçirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asıl dikkat çeken detay ise Serenay Sarıkaya'nın Türk modacı Dilara Fındıkoğlu imzalı elbisesi oldu.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın