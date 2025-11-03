onedio
Halloween'i de Boş Geçmedik: Cadılar Bayramı'nda Yurdum İnsanının Giydiği Yaratıcı Kostümler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.11.2025 - 22:39

31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı kimi mekanların düzenlediği partilerle son yıllarda ülkemizde de kutlanıyor. Pek çok ünlünün katıldığı Halloween partilerinde yurdum insanı da boy gösteriyor, kimi de evinde eğleniyor!

Gelin, bu Cadılar Bayramı ülkemizin vatandaşları kostüm olarak ne seçmiş beraber görelim.

Ülkemizin bayramı, adeti olmasa da Halloween yani Cadılar Bayramı, eğlenceli konsepti sebebiyle 31 Ekim'de ülkemizde de kutlanıyor.

Yurdum insanının partiler ve korku temalı etkinliklerle kutladığı Cadılar Bayramı özellikle ünlülerin birbirinden acayip kostümler giydiği bir güne dönüştü. 

Son birkaç yıldır revaçta olan Cadılar Bayramı, bu sene de coşkulu geçti.

Sizler için kah evinden kah sokaklarda Cadılar Bayramı'na dahil olan yurdum insanının seçtiği kostümleri derledik. Hazırsanız başlayalım!

Demlik Olan Genç

YKS Sonucunu Kostüm Yapan Genç

Gulyabani

Barış Alper Yılmaz Olmak İçin Saçlarını Sarıya Boyatan Genç

KYK'da Kalan Öğrenci

Mjölnir Kılığına Giren Kadın, Thor Kılığına Giren Adam ve Müthiş Anları

Vampirlerden Hocalardan Oluşan Bir Garip Topluluk

Superman Olan HasanAbi

MEB İngilizce Öğretmeni Olan Kadın

Ben Fero ve Orman Kanunları Gorili

Walter White Olan EgeFitness

En İyisini Sona Sakladık; Çay Bardağı Olan Gen

