Halloween'i de Boş Geçmedik: Cadılar Bayramı'nda Yurdum İnsanının Giydiği Yaratıcı Kostümler!
31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı kimi mekanların düzenlediği partilerle son yıllarda ülkemizde de kutlanıyor. Pek çok ünlünün katıldığı Halloween partilerinde yurdum insanı da boy gösteriyor, kimi de evinde eğleniyor!
Gelin, bu Cadılar Bayramı ülkemizin vatandaşları kostüm olarak ne seçmiş beraber görelim.
Ülkemizin bayramı, adeti olmasa da Halloween yani Cadılar Bayramı, eğlenceli konsepti sebebiyle 31 Ekim'de ülkemizde de kutlanıyor.
Demlik Olan Genç
YKS Sonucunu Kostüm Yapan Genç
Gulyabani
Barış Alper Yılmaz Olmak İçin Saçlarını Sarıya Boyatan Genç
KYK'da Kalan Öğrenci
Mjölnir Kılığına Giren Kadın, Thor Kılığına Giren Adam ve Müthiş Anları
Vampirlerden Hocalardan Oluşan Bir Garip Topluluk
Superman Olan HasanAbi
MEB İngilizce Öğretmeni Olan Kadın
Ben Fero ve Orman Kanunları Gorili
Walter White Olan EgeFitness
En İyisini Sona Sakladık; Çay Bardağı Olan Gen
