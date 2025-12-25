onedio
Yapay Zeka ile Hazırlanmış Cumhurbaşkanı Reklamlarıyla 2,5 Milyon Lira Dolandırılan Vatandaş

Sakarya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.12.2025 - 14:55

Sakarya’da 56 yaşındaki İrfan Sezgin, yapay zeka ile hazırlanmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntüleri ve sesinin kullanıldığı sahte reklamlarla 2,5 milyon lira dolandırıldı. “Cumhurbaşkanımızı incitmek ve değer kaybettirmek için yapay zekayla insanların duygularıyla oynuyorlar” diyen İrfan Sezgin, tüm ailesinin kendisine sırtını çevirdiğini de sözlerine ekledi.

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzü ve sesi kullanılarak hazırlanmış bir videoya rastlayan İrfan Sezgin, yatırım yapmak isterken dolandırıldı.

Videodaki linke tıklayarak kişisel bilgilerini paylaşan Sezgin, ilk aşamada bir miktar para gönderdi. Ancak dolandırıcılık bununla sınırlı kalmadı.

Kaybettiği parayı geri kazanma ümidiyle bekleyen Sezgin, bu kez BAYKAR ve Türkiye Petrolleri adını kullanan şahıslar tarafından arandı. “Paranızı geri almanıza yardımcı olacağız” vaadiyle kandırılan Sezgin, zaman içinde parça parça yaklaşık 2,5 milyon lira daha ödeme yaparak borç batağına sürüklendi. Mağdur olan Sezgin, dolandırıcılar hakkında şikâyette bulundu.

“Doğru düzgün bir araba alırız derken artık maaşımızı da alamıyoruz”

Yaşadığı süreci anlatan İrfan Sezgin, vatandaşları bu tür yöntemlere karşı uyardı.

Sezgin, şunları söyledi:

“Dolandırıcılar organize şekilde bana ulaştı. Gönderdiğim parayla ilgili çeşitli yalanlar söyleyerek beni dolandırdılar. Eşimin iki ayağı protez, bu sebeple yolda yürüyemiyoruz. Doğru düzgün bir araba alırız, düzen kurarız dedik ama maalesef şimdi elden ayaktan düştük. Maaşımızı da alamaz olduk.”

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait olduğu sanılan yapay zekâ videosuna inandığını ve açılan linke para gönderdiğini söyleyen Sezgin, “Bu olaydan sonra BAYKAR adını kullanan bir dolandırıcı beni aradı ve yardımcı olacağını söyleyerek 104 bin TL dolandırdı. Daha sonrasında Türkiye Petrolleri adını kullanan bir kadın aradı, çeşitli vaatlerde bulundu ve beni yaklaşık 150 bin lira dolandırdı. Yardımcı olacaklarını söyleyerek bu şekilde 100 bin, 250 bin derken beni yaklaşık 2,5 milyon lira borca soktular” dedi.

İrfan Sezgin, sözlerini şöyle noktaladı:

“Cumhurbaşkanımızı incitmek ve değer kaybettirmek için yapay zekâyla insanların duygularıyla oynuyorlar. Vatandaşlarımız kesinlikle buna inanmasın. Ben bu dolandırıcılık olayından sonra 2-3 kere hastanelik oldum, eşimde panik atak başladı, aile huzurumuz ve düzenimiz bozuldu. Çocuklarım, akrabalarım dâhil herkes bana sırtını döndü. Beni art niyetli zannettiler. Bir evimiz, arabamız olsun istedik.”

Dolandırılan vatandaşın açıklamaları 👇

