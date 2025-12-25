Yapay Zeka ile Hazırlanmış Cumhurbaşkanı Reklamlarıyla 2,5 Milyon Lira Dolandırılan Vatandaş
Sakarya’da 56 yaşındaki İrfan Sezgin, yapay zeka ile hazırlanmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntüleri ve sesinin kullanıldığı sahte reklamlarla 2,5 milyon lira dolandırıldı. “Cumhurbaşkanımızı incitmek ve değer kaybettirmek için yapay zekayla insanların duygularıyla oynuyorlar” diyen İrfan Sezgin, tüm ailesinin kendisine sırtını çevirdiğini de sözlerine ekledi.
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzü ve sesi kullanılarak hazırlanmış bir videoya rastlayan İrfan Sezgin, yatırım yapmak isterken dolandırıldı.
“Doğru düzgün bir araba alırız derken artık maaşımızı da alamıyoruz”
