Yapay Zeka ile Hazırlanmış Cumhurbaşkanı Reklamlarıyla 2,5 Milyon Lira Dolandırılan Vatandaş

Yaşadığı süreci anlatan İrfan Sezgin, vatandaşları bu tür yöntemlere karşı uyardı.

Sezgin, şunları söyledi:

“Dolandırıcılar organize şekilde bana ulaştı. Gönderdiğim parayla ilgili çeşitli yalanlar söyleyerek beni dolandırdılar. Eşimin iki ayağı protez, bu sebeple yolda yürüyemiyoruz. Doğru düzgün bir araba alırız, düzen kurarız dedik ama maalesef şimdi elden ayaktan düştük. Maaşımızı da alamaz olduk.”

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait olduğu sanılan yapay zekâ videosuna inandığını ve açılan linke para gönderdiğini söyleyen Sezgin, “Bu olaydan sonra BAYKAR adını kullanan bir dolandırıcı beni aradı ve yardımcı olacağını söyleyerek 104 bin TL dolandırdı. Daha sonrasında Türkiye Petrolleri adını kullanan bir kadın aradı, çeşitli vaatlerde bulundu ve beni yaklaşık 150 bin lira dolandırdı. Yardımcı olacaklarını söyleyerek bu şekilde 100 bin, 250 bin derken beni yaklaşık 2,5 milyon lira borca soktular” dedi.

İrfan Sezgin, sözlerini şöyle noktaladı:

“Cumhurbaşkanımızı incitmek ve değer kaybettirmek için yapay zekâyla insanların duygularıyla oynuyorlar. Vatandaşlarımız kesinlikle buna inanmasın. Ben bu dolandırıcılık olayından sonra 2-3 kere hastanelik oldum, eşimde panik atak başladı, aile huzurumuz ve düzenimiz bozuldu. Çocuklarım, akrabalarım dâhil herkes bana sırtını döndü. Beni art niyetli zannettiler. Bir evimiz, arabamız olsun istedik.”