onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meteoroloji Saat Vererek Uyardı: 13 Kentte Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Saat Vererek Uyardı: 13 Kentte Sağanak Yağış Bekleniyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.11.2025 - 07:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 Kasım Çarşamba hava tahmin haritasını yayınladı. 13 kentte sağanak yağışın beklendiğini gösteren haritada, yağışın başlayacağı saat de açıklandı. Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritası...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5 Kasım Çarşamba: Bugün hava nasıl olacak?

5 Kasım Çarşamba: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloj, 5 Kasım Çarşamba raporunu yayımladı. Haritalarda saat verilerek 13 kente uyarı yapıldı. Bugün, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova, Çanakkale, Balıkesir’in bir bölümü ile Isparta, Burdur ve Antalya’da sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji saat vererek uyardı.

Meteoroloji saat vererek uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkenin kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzey ve batısı ile Antalya'nın iç kesimleri ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Marmara’da gün boyu sağanak yağış beklenirken gece 00.00 itibarı ile Akdeniz de yağışa teslim olacak.

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın Ege ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın