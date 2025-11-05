Meteoroloji Saat Vererek Uyardı: 13 Kentte Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkenin kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzey ve batısı ile Antalya'nın iç kesimleri ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Marmara’da gün boyu sağanak yağış beklenirken gece 00.00 itibarı ile Akdeniz de yağışa teslim olacak.

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın Ege ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.