Meteoroloji Saat Vererek Uyardı: 13 Kentte Sağanak Yağış Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 Kasım Çarşamba hava tahmin haritasını yayınladı. 13 kentte sağanak yağışın beklendiğini gösteren haritada, yağışın başlayacağı saat de açıklandı. Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritası...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
5 Kasım Çarşamba: Bugün hava nasıl olacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meteoroloji saat vererek uyardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın