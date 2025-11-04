Ereğli Demir ve Çelik’ten KAP’a Açıklama: Sivas’ta Yaklaşık 13 Tonluk Altın Rezervi Keşfedildi

Şirket, Sivas’ın Kangal ilçesindeki Alacahan Köyü mevkiinde yürütülen faaliyetlerde, UMREK (Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu) ve JORC (Australasian Joint Ore Reserves Committee) standartlarına uygun olarak 424 bin ons altın rezervi tespit etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 0,89 gram/ton altın tenörüyle yapılan hesaplamalar sonucunda 14,9 milyon tonluk cevherde yaklaşık 424.000 ons altın içeriği tespit edildi. Bulunan rezervin 13,2 ton saf altına denk geldiği belirtiliyor.