Ereğli Demir ve Çelik’ten KAP’a Açıklama: Sivas’ta Yaklaşık 13 Tonluk Altın Rezervi Keşfedildi
Ereğli Demir ve Çelik’ten Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada Sivas’ın Kangal ilçesinde yürütülen maden arama çalışmalarında 424.000 ons (13,2 ton) altın rezervi tespit edildiği duyuruldu. Açılamada bulunan altın rezervlerinin UMREK ve JORC standartlarına uygun olduğu da belirtildi.
Borsa İstanbul’da işlem gören Ereğli Demir ve Çelik T.A.Ş., Sivas’ta bulduğu altın rezervi ile ilgili açıklamada bulundu.
Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre ise bulunan rezervin toplam değerinin 1.7 milyar dolar olduğunu belirtti.
