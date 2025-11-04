onedio
Ereğli Demir ve Çelik’ten KAP’a Açıklama: Sivas’ta Yaklaşık 13 Tonluk Altın Rezervi Keşfedildi

Ereğli Demir ve Çelik’ten KAP’a Açıklama: Sivas’ta Yaklaşık 13 Tonluk Altın Rezervi Keşfedildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.11.2025 - 19:59

Ereğli Demir ve Çelik’ten Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada Sivas’ın Kangal ilçesinde yürütülen maden arama çalışmalarında 424.000 ons (13,2 ton) altın rezervi tespit edildiği duyuruldu. Açılamada bulunan altın rezervlerinin UMREK ve JORC standartlarına uygun olduğu da belirtildi.

Borsa İstanbul’da işlem gören Ereğli Demir ve Çelik T.A.Ş., Sivas’ta bulduğu altın rezervi ile ilgili açıklamada bulundu.

Borsa İstanbul’da işlem gören Ereğli Demir ve Çelik T.A.Ş., Sivas’ta bulduğu altın rezervi ile ilgili açıklamada bulundu.

Şirket, Sivas’ın Kangal ilçesindeki Alacahan Köyü mevkiinde yürütülen faaliyetlerde, UMREK (Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu) ve JORC (Australasian Joint Ore Reserves Committee) standartlarına uygun olarak 424 bin ons altın rezervi tespit etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 0,89 gram/ton altın tenörüyle yapılan hesaplamalar sonucunda 14,9 milyon tonluk cevherde yaklaşık 424.000 ons altın içeriği tespit edildi. Bulunan rezervin 13,2 ton saf altına denk geldiği belirtiliyor.

Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre ise bulunan rezervin toplam değerinin 1.7 milyar dolar olduğunu belirtti.

Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre ise bulunan rezervin toplam değerinin 1.7 milyar dolar olduğunu belirtti.
