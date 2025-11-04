onedio
10 Bin Liralık Zamma Sayılı Günler Kaldı: Motokurye Yetki Belgesi Almak 17 Bin 252 Lira Olacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.11.2025 - 18:37

Türkiye’de pandemi sonrasında sayısında büyük artış olan motokuryelerin çalışabilmesi için Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yetki belgesi alması zorunlu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelerin yüzde 95 indirimle yetki belgesi alabilmesi için son günlere girildiğini bildirerek, '15 Kasım'dan sonra bir motosiklet için yetki belgesi ücreti 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükselecek.' ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Resmi Gazete’de yer alan yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile ilgili yapılacak değişiklilerin yürürlüğe girmesine az bir süre kaldı.

Söz konusu yönetmelik değişikliğiyle motokurye faaliyetlerinin ilk kez mevzuata kavuştuğunu aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk 6 ay içerisinde yetki belgesi alacak olanlara belge ücretinde yüzde 95 indirim sağladıklarını hatırlattı.

Uraloğlu, motokuryelere ilişkin belge indirimi için son günlere girildiğine işaret ederek, '15 Kasım'dan sonra bir motosiklet için yetki belgesi ücreti 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükselecek.' değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu ayrıca motorkurye yetki beglesini e devlet üzerinden alınası durumunda ekstra yüzde 5 indirim daha uygulandığını hatırlattı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
