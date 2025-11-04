10 Bin Liralık Zamma Sayılı Günler Kaldı: Motokurye Yetki Belgesi Almak 17 Bin 252 Lira Olacak
Türkiye’de pandemi sonrasında sayısında büyük artış olan motokuryelerin çalışabilmesi için Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yetki belgesi alması zorunlu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelerin yüzde 95 indirimle yetki belgesi alabilmesi için son günlere girildiğini bildirerek, '15 Kasım'dan sonra bir motosiklet için yetki belgesi ücreti 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükselecek.' ifadesini kullandı.
Geçtiğimiz Mayıs ayında Resmi Gazete’de yer alan yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile ilgili yapılacak değişiklilerin yürürlüğe girmesine az bir süre kaldı.
