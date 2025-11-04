Zeydan Karalar Silivri’den Orkun Kökçü'ye Tepki Gösterdi: "Beşiktaş Hapiste Olan Adamı Bile Kanser Eder"

Hayal kırıklığına uğrayanlardan biri de tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar oldu.

Orkun’un gördüğü kırmıza kartı tepki gösteren Karalar, sosyal medyada kendi el yazısı ile yazdığı notu paylaşarak, “Orkun Kökçü, daha sezonun başı, iki kırmızı kart. Fenerbahçe'ye karşı 2-0 öndesin ve kırmızı kart görüyorsun. Bu nasıl profesyonellik? Binbir heyecanla transfer edildin. Yazık değil mi taraftara?Olmaz olmaz olmaz.” ifadelerini kullandı.