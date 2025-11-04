onedio
Zeydan Karalar Silivri’den Orkun Kökçü'ye Tepki Gösterdi: "Beşiktaş Hapiste Olan Adamı Bile Kanser Eder"

Zeydan Karalar Silivri'den Orkun Kökçü'ye Tepki Gösterdi: "Beşiktaş Hapiste Olan Adamı Bile Kanser Eder"

04.11.2025 - 17:54

Trendyol Süper Lig’de hafta sonu oynanan ve Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı 3-2 mağlup ettiği derbiye Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın gördüğü kırmızı kartlar damga vurmuştu. Beşiktaş maçta 2-0 öndeyken Orkun Kökçü rakibine yaptığı faul sonrasında kırmızı kart görmüş ve pozisyon sırasında itirazın dozunu artıran Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da tribüne gönderilmişti. 

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklu bulunduğu Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden Orkun Kökçü’ye tepki gösterdi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 3-2 biten derbi, Beşiktaş taraftarlarI arasında büyük hayal kırıklığı yarattı.

Hayal kırıklığına uğrayanlardan biri de tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar oldu. 

Orkun’un gördüğü kırmıza kartı tepki gösteren Karalar, sosyal medyada kendi el yazısı ile yazdığı notu paylaşarak, “Orkun Kökçü, daha sezonun başı, iki kırmızı kart. Fenerbahçe'ye karşı 2-0 öndesin ve kırmızı kart görüyorsun. Bu nasıl profesyonellik? Binbir heyecanla transfer edildin. Yazık değil mi taraftara?Olmaz olmaz olmaz.” ifadelerini kullandı.

'Orkun Kökçü,

Daha sezonun başı, iki kırmızı kart.

Fenerbahçe'ye karşı 2-0 öndesin ve kırmızı kart görüyorsun. Bu nasıl profesyonellik?

Binbir heyecanla transfer edildin. Yazık değil mi taraftara?

Olmaz olmaz olmaz.'

'Beşiktaş böyle bir şey işte hapiste olan adamı bile kanser eder.'

