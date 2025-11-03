Futbolda Bahis Skandalı: Kendisi İçin “Oyundan Çıkar” Bahsi Yapan Futbolcu
TFF tarafından bahis yapan hakemlerin açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlerden sonra toplam 3 bin 700 futbolcunun bahis yaptıklarını tespit ettiklerini açıklamıştı. Gazeteci Umut Eken, şimdilerde kulüpsüz olan bir futbolcunun illegal bahis sitesinde kendisinin oynadığı maçlara bahis yaptığını iddia etti. İddiaya göre futbolcu kendisi için “oyundan çıkar” bahsini bile oynamış.
Kaynak: Umut Eken / Twitter
Türk futbolundaki bahis skandalının yankıları sürüyor.
İllegal bahis sitesinde kendi maçlarına bahis yapan futbolcu.
Umut Eken’in bahis yapan futbolcu iddiaları 👇
