Futbolda Bahis Skandalı: Kendisi İçin “Oyundan Çıkar” Bahsi Yapan Futbolcu

'İddiaya göre futbolcu B.A. illegal bir siteden bahisler yapıyor. Birkaç maçta kendisi ile ilgili bahisler yapıyor! Son olarak kendisi adına, “Oyuncu oyundan çıkar” bahsine para yatırıp, 70. dakikada oyundan çıkınca site adminleri uyanıyor!

İllegal bahis sitesinin adminleri kendisine ulaşıyor! “Kendi maçlarına bahis yapma, düz sonuç bahisleri yap, aksi takdirde hesabını kapatacağız” uyarısı yapılıyor.

Futbolcu illegal bahis site adminlerine, “Olayı büyütmeyin. Hesabımı kapatmazsanız, size her ay 150 bin TL öderim” teklifi yapıyor! Reddediliyor.

Futbolcu sezon sonunda kulübünden ayrılmak zorunda kalıyor. Halen kulüpsüz.