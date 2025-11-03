onedio
Futbolda Bahis Skandalı: Kendisi İçin “Oyundan Çıkar” Bahsi Yapan Futbolcu

İsmail Kahraman
03.11.2025 - 18:41

TFF tarafından bahis yapan hakemlerin açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlerden sonra toplam 3 bin 700 futbolcunun bahis yaptıklarını tespit ettiklerini açıklamıştı. Gazeteci Umut Eken, şimdilerde kulüpsüz olan bir futbolcunun illegal bahis sitesinde kendisinin oynadığı maçlara bahis yaptığını iddia etti. İddiaya göre futbolcu kendisi için “oyundan çıkar” bahsini bile oynamış. 

Kaynak: Umut Eken / Twitter

Türk futbolundaki bahis skandalının yankıları sürüyor.

TFF tarafından yapılan açıklamada 152 hakemin maçlarda bahis oynadığı duyurulmuştu. Hakemler PFDK’ya sevk edilmiş ve 149 hakeme 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilmişti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 3 bin 700 futbolcunun sırada olduğunu ve kısa zamanda isimlerinin açıklanacağını ifade etmişti.

İllegal bahis sitesinde kendi maçlarına bahis yapan futbolcu.

Gazeteci Umut Eken, B.K. isimli futbolcunun Türkiye’de yasal olmayan bir bahis sitesinden kendi oynadığı maçlara bahis yaptığını açıkladı. İddiaya göre futbolcu B.K. kendisinin de oynadığı maçlara birden çok kez bahis yaptı. B.K. kendisinin oyundan çıkacağının bile bahsini oynamış.

Hatta B.K. kendisinin oyundan çıkacağına dair oynadığı bahis sonrasında bahis şirketi tarafından uyarılmış.

Umut Eken’in bahis yapan futbolcu iddiaları 👇

twitter.com

'İddiaya göre futbolcu B.A. illegal bir siteden bahisler yapıyor. Birkaç maçta kendisi ile ilgili bahisler yapıyor! Son olarak kendisi adına, “Oyuncu oyundan çıkar” bahsine para yatırıp, 70. dakikada oyundan çıkınca site adminleri uyanıyor!

İllegal bahis sitesinin adminleri kendisine ulaşıyor! “Kendi maçlarına bahis yapma, düz sonuç bahisleri yap, aksi takdirde hesabını kapatacağız” uyarısı yapılıyor.

Futbolcu illegal bahis site adminlerine, “Olayı büyütmeyin. Hesabımı kapatmazsanız, size her ay 150 bin TL öderim” teklifi yapıyor! Reddediliyor.

Futbolcu sezon sonunda kulübünden ayrılmak zorunda kalıyor. Halen kulüpsüz.

