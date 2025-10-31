onedio
Beşiktaş, Bahis Soruşturmasına Müdahillik Başvurusu Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.11.2025 - 00:10

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıkladığı bahis skandalında yeni gelişmeler yaşanıyor. Hacıosmanoğlu, katıldığı canlı yayında 3 bin 700 sporcunun soruşturma kapsamında incelendiğini duyurdu. Skandalın etkileri sürerken, Beşiktaş cephesinden de dikkat çeken bir adım geldi.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamasının ardından Türk futbolunda yeni bir süreç başladı.

Bahis skandalıyla birlikte kulüplerden art arda açıklamalar geldi. Bugün 149 hakeme verilen cezaların ardından yeni bir süreç başladı. 

Bu yaşananların ardından Beşiktaş, Türk futbolunda 152 hakemin 'bahis oynadığı' gerekçesiyle başlatılan soruşturmaya müdahil olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Beşiktaş, oynadıkları son beş sezondaki tüm maçların mercek altına alınmasını talep etti.

Beşiktaş resmi siteden şu açıklamayı yaptı: 

'Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya bugün müdahil olma başvurusunda bulunmuştur.

Futbol A Takımımızın son beş sezonda oynadığı tüm maçların hakemler veya diğer şüpheliler vasıtasıyla hukuka aykırı olarak bahis konusu edilip edilmediği, kulübümüzün zararına veya hak kaybına sebep olan suça konu bir fiil bulunup bulunmadığı hususlarında soruşturmanın genişletilmesi talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunulmuş ve kulübümüzün soruşturma kapsamında her türlü desteği vermeye hazır olduğu başsavcılık makamına bildirilmiştir.'

