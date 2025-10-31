TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Hakemlerden Sonra Sıranın Futbolculara Geldiğini Söyledi
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı belirlenen 152 hakemle ilgili cezaları duyurdu.
PFDK açıklamasına göre, üç hakem dışında tüm hakemler 8 ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası aldı.
Üst klasman hakemi Zorbay Küçük, üst klasman Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay hakkında ise incelemenin sürdürülmesine karar verildi.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da CNNTÜRK'te katıldığı programda son günlerde yaşananlara değindi.
Hacıosmanoğlu, hakemlerden sonra sıranın futbolculara da geldiğini söyledi.
Hacıosmanoğlu, bahis hesabı açmakla oynamak arasında fark olduğunu söyledi.
"Nerden bilsinler İbrahim diye bir deli çıkacak..."
