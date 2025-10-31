onedio
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Hakemlerden Sonra Sıranın Futbolculara Geldiğini Söyledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.10.2025 - 22:07

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı belirlenen 152 hakemle ilgili cezaları duyurdu.

PFDK açıklamasına göre, üç hakem dışında tüm hakemler 8 ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası aldı.

Üst klasman hakemi Zorbay Küçük, üst klasman Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay hakkında ise incelemenin sürdürülmesine karar verildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da CNNTÜRK'te katıldığı programda son günlerde yaşananlara değindi.

Hacıosmanoğlu, hakemlerden sonra sıranın futbolculara da geldiğini söyledi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 'Rakamlar ortaya çıkınca gerçekten üzüldüm. Gereği neyse, onu yapacağız. Hakemlerle başladık, şimdi sıra futbolcularda. 3 bin 700 kişi inceleniyor.' ifadelerini kullandı. 'Yapı' konusuna da değinen Hacıosmanoğlu 'Türk futbolunda ahlak sorunu var. Yapı diye bir şey yok. Türk futbolunun temelindeki sorun ahlak sorunu.' dedi.

Hacıosmanoğlu, bahis hesabı açmakla oynamak arasında fark olduğunu söyledi.

Hacıosmanoğlu, 'Bahis hesabı açmak suç değil, oradan maçları takip ediyorlar. Onları kimse zan altında bırakmasın. O hesabı aktif kullanması ve bahis oynaması suç. Kurullarımız gerekli cezayı veriyor zaten.' dedi. 

Yabancı hakem konusuna da değinen Hacıosmanoğlu, 'Yabancı hakem gelsin diyorlar. Hayır, bizim kardeşlerimiz var. Şu anda ligleri yönetmeye yetecek kadar hakemimiz mevcut.' açıklaması yaptı.

"Nerden bilsinler İbrahim diye bir deli çıkacak..."

Yaşananları birikim olarak yorumlayan başkan Hacıosmanoğlu, 'Bugüne kadar kimse üstüne gitmediği için, kimse uğraşmıyor özgüveniyle hareket edilmiş herhalde... Nerden bilsinler İbrahim diye bir deli çıkacak, arı kovanına çomak sokacak.' dedi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
