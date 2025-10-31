TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Hakemlerden Sonra Sıranın Futbolculara Geldiğini Söyledi

Hacıosmanoğlu, 'Bahis hesabı açmak suç değil, oradan maçları takip ediyorlar. Onları kimse zan altında bırakmasın. O hesabı aktif kullanması ve bahis oynaması suç. Kurullarımız gerekli cezayı veriyor zaten.' dedi.

Yabancı hakem konusuna da değinen Hacıosmanoğlu, 'Yabancı hakem gelsin diyorlar. Hayır, bizim kardeşlerimiz var. Şu anda ligleri yönetmeye yetecek kadar hakemimiz mevcut.' açıklaması yaptı.