Bahisçi Hakemler Operasyonunda Hakemlerin Bahis Oynadıkları Maçlar Ortaya Çıktı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı süreçle hakemler üzerinden yürüyen bahis soruşturmasında 152 hakem ortaya çıktı. 152 hakem arasında Süper Lig'de görev almış isimler de mevcut.
Zorbay Küçük gibi hakemlerin yanı sıra alt liglerden de birçok hakem PFDK'ya sevk edildi. Gazeteci Umut Eken ise X hesabından bahis yapılan maçları açıkladı.
Umut Eken'in iki sezonu kapsayan listesi ilerleyen zamanda genişleyecek.
152 hakem arasında Süper Lig maçını yöneten isimlerin de olması dikkat çekti.
Umut Eken'in iddiasına göre iki sezonda 25 Süper Lig maçına bahis yapıldı.
