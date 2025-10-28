onedio
Bahisçi Hakemler Operasyonunda Hakemlerin Bahis Oynadıkları Maçlar Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.10.2025 - 22:27

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı süreçle hakemler üzerinden yürüyen bahis soruşturmasında 152 hakem ortaya çıktı. 152 hakem arasında Süper Lig'de görev almış isimler de mevcut. 

Zorbay Küçük gibi hakemlerin yanı sıra alt liglerden de birçok hakem PFDK'ya sevk edildi. Gazeteci Umut Eken ise X hesabından bahis yapılan maçları açıkladı. 

Umut Eken'in iki sezonu kapsayan listesi ilerleyen zamanda genişleyecek. 

Kaynak - Umut Eken

152 hakem arasında Süper Lig maçını yöneten isimlerin de olması dikkat çekti.

Özellikle Zorbay Küçük'ün maçları mercek altına alınırken diğer maçların hangileri olduğu merak konusuydu. 

Hangi maçlara bahisler yapıldığı hangi maçların kaderiyle oynandığı sorgulanırken gazeteci Umut Eken, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında bahis yapılan Süper Lig maçlarını açıkladı.

Umut Eken'in iddiasına göre iki sezonda 25 Süper Lig maçına bahis yapıldı.

Bahis yapılan maçların listesini de yayınlayan gazeteci şu maçları açıkladı: 

▪️2019-2020 SEZONU

Rizespor-Fenerbahçe: 1-2

Alanyaspor-Konyaspor: 2-1

Gaziantep-Yeni Malatya: 1-1

Beşiktaş-Konyaspor: 3-0

Trabzonspor-Ankaragücü: 1-1

▪️2020-2021 SEZONU

Gençlerbirliği-Kayserispor: 3-2

Konyaspor-Rizespor: 1-1

Beşiktaş-Sivasspor: 3-0

Antalyaspor-Hatayspor: 0-6

Erzurum-Gaziantep: 1-1

Galatasaray-Antalyaspor: 0-0

Sivasspor-Denizlispor: 2-2

Hatayspor-Konyaspor: 2-1

Rizespor-Gençlerbirliği: 1-1

Karagümrük-Trabzonspor: 1-2

Kayserispor-Beşiktaş: 0-2

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3

Gaziantep-Ankaragücü: 2-0

Konyaspor-Galatasaray: 4-3

Hatayspor-Galatasaray: 3-0

Sivasspor-Trabzonspor: 0-0

Alanyaspor-Gençlerbirliği: 1-2

Fenerbahçe-Denizlispor: 1-0

Trabzonspor-Kayserispor: 1-1

