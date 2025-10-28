Zorbay Küçük'ün Bu Sene Yönettiği Maçlar Mercek Altında: 5 Süper Lig Maçı Var

Zorbay Küçük'ün adı TFF'nin açıkladığı bahis yaptığı iddia edilen 152 hakem arasında yer aldı. Bu sezon da birçok maçta görev yapan Küçük'ün sevk sonrası nasıl bir ceza olacağı merak konusu.

Bu arada Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlar da taraftarlar tarafından tekrar mercek altına alındı. Küçük bu sezon Süper Lig, 1.Lig ve Avrupa'da çeşitli maçlarda düdük çaldı.