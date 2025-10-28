onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Zorbay Küçük'ün Bu Sene Yönettiği Maçlar Mercek Altında: 5 Süper Lig Maçı Var

Zorbay Küçük'ün Bu Sene Yönettiği Maçlar Mercek Altında: 5 Süper Lig Maçı Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.10.2025 - 21:50

Zorbay Küçük'ün adı TFF'nin açıkladığı bahis yaptığı iddia edilen 152 hakem arasında yer aldı. Bu sezon da birçok maçta görev yapan Küçük'ün sevk sonrası nasıl bir ceza olacağı merak konusu.

Bu arada Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlar da taraftarlar tarafından tekrar mercek altına alındı. Küçük bu sezon Süper Lig, 1.Lig ve Avrupa'da çeşitli maçlarda düdük çaldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zorbay Küçük'ün adı PFDK'ya verilen isimler arasında yer aldı.

Zorbay Küçük'ün adı PFDK'ya verilen isimler arasında yer aldı.

152 hakem bahis yaptıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilirken en dikkat çekici isim Zorbay Küçük oldu. Yıllardır Süper Lig'de düdük çalan Küçük'ün yönettiği maçlara geriye dönük olarak bakılmaya başlandı. 

Taraftarların yakından incelediği maçlar PFDK'nın da radarına girebilir.

İşte bu sezon yönettiği maçlar:

İşte bu sezon yönettiği maçlar:

Süper Lig

▪ Kocaelispor-Samsunspor

Başakşehir-Eyüpspor

▪ Rizespor-Gençlerbirliği

▪ Alanyaspor-Galatasaray

▪ Trabzonspor-Eyüpspor

TFF 1. Lig

▪Erokspor-Bodrumspor

AVRUPA

▪ Rosenborg-Hammarby (Konferans Ligi elemeleri)

▪ Drita-Differdange (Şampiyonlar Ligi elemeleri

▪ Kairat-Real Madrid (UEFA Gençlik Ligi)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın