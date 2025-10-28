Bahis Skandalıyla Sarsılan Türk Hakemliğine Dair Bilinmesi Gerekenler Neler?

FIFA kokartı, yerel liglerde görev yapan hakemlerin uluslararası düzeyde maç yönetebilmesi için sahip olması gereken özel bir unvandır. Bu kokartı alan hakemler, FIFA ve UEFA tarafından düzenlenen organizasyonlarda görev alma hakkı kazanır. Ancak bu ayrıcalığı elde etmek için hakemlerin hem fiziksel hem de teorik açıdan zorlu bir eleme sürecinden geçmeleri gerekir.

FIFA kokartı almak için aranan başlıca kriterler şunlardır:

Üst klasman hakemi olmak: Aday hakemlikten itibaren tüm basamakları başarıyla geçerek Süper Lig seviyesinde maç yönetmek gerekir.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) onayı: Türkiye’de, her yıl MHK tarafından en başarılı hakemler arasından FIFA kokartı için öneri yapılır.

FIFA’nın belirlediği testleri geçmek: Aday hakemlerin FIFA tarafından uygulanan fiziksel yeterlilik testlerini başarıyla tamamlaması ve futbol oyun kurallarına ilişkin teorik sınavlardan geçerli not alması zorunludur.

Yaş ve deneyim şartı: Genellikle 45 yaş altı, hem genç hem de yeterli saha deneyimine sahip hakemler bu listeye kabul edilir.

Disiplin ve performans kriterleri: Hakemlerin sahadaki yönetim tarzı, karar tutarlılığı, profesyonel davranışları ve genel performansları FIFA tarafından düzenli biçimde izlenir ve değerlendirilir.

FIFA kokartı kalıcı bir unvan değildir; hakemler her yıl yeniden değerlendirmeye tabi tutulur. Performansı yetersiz bulunan veya fiziksel yeterliliğini kaybeden hakemler, bu prestijli kokartı kaybedebilirler.