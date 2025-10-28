TFF Hakemleri Gece Yarısı Açıkladı: Türkiye Kupası Hakemleri Son Dakika Belli Oldu
Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun gündemi sarsan açıklamalarının ardından TFF, Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemleri adeta son dakika açıkladı. Kurallar gereği karşılaşma hakemlerinin en geç 24 saat kala açıklanması gerekiyordu ancak bugün 13:00’te oynanacak kupa maçlarının hakemleri gece yarısı 01:00’de duyuruldu. Hakemlere görev alacakları maçların tebliğ edildiği ancak resmi açıklamanın geç saatte yapıldığı ortaya çıktı.
TFF Başkanı’nın açıklamaları sonrasında gözler ilk yapılacak hakem atamalarına çevrilmişti.
