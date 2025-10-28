onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
TFF Hakemleri Gece Yarısı Açıkladı: Türkiye Kupası Hakemleri Son Dakika Belli Oldu

TFF Hakemleri Gece Yarısı Açıkladı: Türkiye Kupası Hakemleri Son Dakika Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.10.2025 - 09:47

Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun gündemi sarsan açıklamalarının ardından TFF, Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemleri adeta son dakika açıkladı. Kurallar gereği karşılaşma hakemlerinin en geç 24 saat kala açıklanması gerekiyordu ancak bugün 13:00’te oynanacak kupa maçlarının hakemleri gece yarısı 01:00’de duyuruldu. Hakemlere görev alacakları maçların tebliğ edildiği ancak resmi açıklamanın geç saatte yapıldığı ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TFF Başkanı’nın açıklamaları sonrasında gözler ilk yapılacak hakem atamalarına çevrilmişti.

TFF Başkanı’nın açıklamaları sonrasında gözler ilk yapılacak hakem atamalarına çevrilmişti.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Ziraat Türkiye Kupası'nda 28 Ekim Salı günü oynanacak 3. tur maçlarının hakemlerini sosyal medya hesabından gece 01:00'de paylaştı.

Türkiye Kupası 3. turunda bugün oynanacak maçların hakemleri şöyle:

Kepez Spor - Sivasspor: Oğuzhan Gökçen

Kahramanmaraşspor - Ümraniyespor: Davut Dakul Çelik

Fatsa Belediyespor - Van Spor: Emre Kargın

Dersim Spor - Fethiyespor: Burak Kamalak

Aliağa - Serik Spor: Burak Olcar

52 Orduspor - Sarıyerspor: Alpaslan Şen

Sakaryaspor - İnegölspor: Raşit Yorgancılar

Kayserispor - Niğde Belediyesi Spor: Melih Aldemir

Kurallara göre karşılaşmalardan en geç 24 saat öncesine kadar hakem atamalarının açıklanması gerekiyordu ancak son yaşanan durumlar atamalarda da büyük aksamalara neden oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın