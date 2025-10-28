onedio
Bahisçi Hakemler Operasyonunda Detaylar: Bir Hakem 18 Bin 227 Kez Bahis Oynamış

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.10.2025 - 09:21

Türk futbolunda gündeme bomba gibi düşen ‘bahisçi hakemler’ operasyonu hakkında yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Ekol TV’den Ferhat Murat’ın verdiği bilgilere göre; 571 hakemin 371’inin bahis hesabı var. 152 hakem aktif olarak bahis oynuyor. 10 hakem, 10 binin üzerinde bahis oynamış. 1 hakem ise 18 bin 227 kez oynamış.

İşte Ferhat Murat'ın Ekol TV'de yaptığı açıklamalar:

Ferhat Murat: 571 hakemin 371’inin bahis hesabı var. 152 hakem aktif olarak bahis oynuyor. 10 hakem, 10 binin üzerinde bahis oynamış. 1 hakem ise 18 bin 227 kez oynamış; demek ki başka bir iş yapmamış.

Bu bahsedilen sayılar içerisinde 7’si üst klasman, benim öğrendiğim bilgilere göre 1 tanesi Süper Lig hakemi.

