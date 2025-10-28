Bahisçi Hakemler Operasyonunda Detaylar: Bir Hakem 18 Bin 227 Kez Bahis Oynamış

Türk futbolunda gündeme bomba gibi düşen ‘bahisçi hakemler’ operasyonu hakkında yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Ekol TV’den Ferhat Murat’ın verdiği bilgilere göre; 571 hakemin 371’inin bahis hesabı var. 152 hakem aktif olarak bahis oynuyor. 10 hakem, 10 binin üzerinde bahis oynamış. 1 hakem ise 18 bin 227 kez oynamış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Ferhat Murat'ın Ekol TV'de yaptığı açıklamalar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk futbolunda bahis skandalı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın