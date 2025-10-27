onedio
Savcılıktan "Bahisçi Hakemler" Açıklaması: "Soruşturma Derinleştirilecek"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.10.2025 - 15:49

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “bahisçi hakemler” açıklaması gündemin en üst sırasına yerleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bahisçi hakemlerle ilgili yürütülen soruşturma ile ilgili açıklamada bulundu. Savcılık, “Bahis hesabı bulunan hakemler” açıklamasını ihbar kabul ederek soruşturmanın derinleştirileceğini belirtti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “futbolda temiz eller operasyonu” açıklaması gündemi sarstı.

TFF Başkanı, profesyonel liglerde hakemlik yapan 571 hakemin 371’nin bahis hesabının olduğunu ve 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını açıklamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili açıklamada bulundu. Savcılık, soruşturmanın derinleştirilerek süreceğini duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması 👇

