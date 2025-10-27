Savcılıktan "Bahisçi Hakemler" Açıklaması: "Soruşturma Derinleştirilecek"
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “bahisçi hakemler” açıklaması gündemin en üst sırasına yerleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bahisçi hakemlerle ilgili yürütülen soruşturma ile ilgili açıklamada bulundu. Savcılık, “Bahis hesabı bulunan hakemler” açıklamasını ihbar kabul ederek soruşturmanın derinleştirileceğini belirtti.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “futbolda temiz eller operasyonu” açıklaması gündemi sarstı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması 👇
