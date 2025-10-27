TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Açıkladı: "152 Hakem Aktif Olarak Bahis Oynuyor"
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı, Türkiye’de profesyonel liglerde hakemlik yapan 571 hakemin 371’nin bahis hesabı olduğunu ve 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını söyledi.
Türk futbolunda en çok tartışılan isimlerin başında hakemler geliyor.
