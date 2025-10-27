onedio
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Açıkladı: "152 Hakem Aktif Olarak Bahis Oynuyor"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Açıkladı: "152 Hakem Aktif Olarak Bahis Oynuyor"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.10.2025 - 11:22

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı, Türkiye’de profesyonel liglerde hakemlik yapan 571 hakemin 371’nin bahis hesabı olduğunu ve 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını söyledi.

Türk futbolunda en çok tartışılan isimlerin başında hakemler geliyor.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğu, Türk hakemleri ve bahis ilişkisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 'Bahis çıktıktan sonra Türk futbolunda yozlaşmanın, ahlaksızlığın boyutunu tartıştık” diyen TFF Başkanı, “Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor.' ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu, “Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18.227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir.” dedi.

Saydığı rakamların 5 yıllık süre içerisinde olduğunu söyleyen Hacıosmanoğu, 'Gerekli işlemleri bugünden itibaren başlatıp kısa süre içerisinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlara göre gerekli cezaları alacaklar.” diye de belirtti.

