Gençlerbirliği - Konyaspor Maçında Filistinli Çocuklar İçin Sahaya Oyuncak Atıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.10.2025 - 21:56

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Eryaman Stadı’nda Tümosan Konyaspor’u ağırlayan Gençlerbirliği taraftarı, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırıma dikkat çekmek amacıyla tribünlerde Filistin bayraklarıyla “Free Palestine” pankartı açtı. Filistinli çocuklara ulaştırılmak üzere koltuklara bırakılan peluş oyuncaklar sahaya atılırken, kırmızı-siyahlı taraftarlar “Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük” sloganlarıyla destek verdi.

Aynı zamanda Gençlerbirliği ve Konyaspor forması giyen futbolcular sahaya Filistinli çocuklarla el ele çıktı. 

Seremonide atılan oyuncaklar ve sahaya çıkan çocuklar statta duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Ankaralı gazeteci Ömercan Özmen'in X'ten paylaştığı videoda tüm Gençlerbirliği taraftarının organizasyona katıldığı görüldü. 

Kaynak - Ömercan Özmen

Sahaya atılan oyuncaklar duygusal anlara sebep oldu.

Tribünlerde koltuklara bırakılan oyuncaklar sahaya atıldı.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Eryaman Stadı'nda Tümosan Konyaspor'u konuk etti. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma öncesi tribünlere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı dağıtılırken 10. Yıl Marşı çalındı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
