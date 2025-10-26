Gençlerbirliği - Konyaspor Maçında Filistinli Çocuklar İçin Sahaya Oyuncak Atıldı

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Eryaman Stadı’nda Tümosan Konyaspor’u ağırlayan Gençlerbirliği taraftarı, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırıma dikkat çekmek amacıyla tribünlerde Filistin bayraklarıyla “Free Palestine” pankartı açtı. Filistinli çocuklara ulaştırılmak üzere koltuklara bırakılan peluş oyuncaklar sahaya atılırken, kırmızı-siyahlı taraftarlar “Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük” sloganlarıyla destek verdi.

Aynı zamanda Gençlerbirliği ve Konyaspor forması giyen futbolcular sahaya Filistinli çocuklarla el ele çıktı.

Seremonide atılan oyuncaklar ve sahaya çıkan çocuklar statta duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Ankaralı gazeteci Ömercan Özmen'in X'ten paylaştığı videoda tüm Gençlerbirliği taraftarının organizasyona katıldığı görüldü.

Kaynak - Ömercan Özmen