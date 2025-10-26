onedio
Juventus'un Süper Starı Kenan Yıldız İçin Real Madrid Kapıyı Çalacak

Hakan Karakoca
26.10.2025 - 20:50

Juventus’ta gösterdiği etkileyici performansla Avrupa’nın dev kulüplerinin radarına giren milli futbolcu Kenan Yıldız, Real Madrid’in ilgisini çekti. İspanyol ekibi, 20 yaşındaki genç 10 numara için yüksek bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Juventus yönetimi ise bu transfer riskini önlemek için Kenan Yıldız’ın sözleşmesini bir an önce uzatma planları yapıyor. Genç yıldızın geleceği, Avrupa futbolu için şimdiden merak konusu haline geldi.

Juventus, adı Real Madrid ile anılan milli futbolcu Kenan Yıldız’ın sözleşmesini yenilemek için yoğun görüşmeler yürütüyor. La Gazzetta dello Sport’un aktardığına göre, kulüp CEO’su Damien Comolli, Kenan’ın menajerleri ve ailesini Torino’ya davet ederek bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiği ve genç futbolcunun Juventus’ta kalmak istediğini ifade ettiği bildirildi.

Tudor’un vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelen Kenan Yıldız, şu anda 1 milyon euro artı bonuslarla Juventus’ta en az kazanan oyunculardan biri konumunda bulunuyor. Ancak yeni sözleşme imzalanması halinde maaşının 5,5 milyon euroya çıkması bekleniyor. Kulüpte en yüksek maaş alan üç oyuncu ise Dusan Vlahovic (12 milyon euro), Jonathan David (6 milyon euro) ve Bremer (5 milyon euro) olarak sıralanıyor. Bu durumda Kenan Yıldız, sözleşme yenilerse Juventus’ta en çok kazanan üçüncü oyuncu olacak.

Haberde, Avrupa’nın dev kulüplerinin radarına giren Kenan Yıldız için Real Madrid’in yüksek bir teklif yapmaya hazır olduğu ve Juventus’un bu nedenle genç oyuncuyla sözleşmeyi bir an önce yenilemek istediği vurgulandı. Kenan Yıldız’ın güncel piyasa değeri ise 75 milyon euro olarak gösteriliyor.

