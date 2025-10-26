Juventus'un Süper Starı Kenan Yıldız İçin Real Madrid Kapıyı Çalacak

Tudor’un vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelen Kenan Yıldız, şu anda 1 milyon euro artı bonuslarla Juventus’ta en az kazanan oyunculardan biri konumunda bulunuyor. Ancak yeni sözleşme imzalanması halinde maaşının 5,5 milyon euroya çıkması bekleniyor. Kulüpte en yüksek maaş alan üç oyuncu ise Dusan Vlahovic (12 milyon euro), Jonathan David (6 milyon euro) ve Bremer (5 milyon euro) olarak sıralanıyor. Bu durumda Kenan Yıldız, sözleşme yenilerse Juventus’ta en çok kazanan üçüncü oyuncu olacak.