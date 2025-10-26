Juventus'un Süper Starı Kenan Yıldız İçin Real Madrid Kapıyı Çalacak
Juventus’ta gösterdiği etkileyici performansla Avrupa’nın dev kulüplerinin radarına giren milli futbolcu Kenan Yıldız, Real Madrid’in ilgisini çekti. İspanyol ekibi, 20 yaşındaki genç 10 numara için yüksek bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Juventus yönetimi ise bu transfer riskini önlemek için Kenan Yıldız’ın sözleşmesini bir an önce uzatma planları yapıyor. Genç yıldızın geleceği, Avrupa futbolu için şimdiden merak konusu haline geldi.
Kenan Yıldız'ın kalitesi tüm Avrupa'yı peşine düşürdü.
En çok kazanan üçüncü isim olacak.
Real Madrid yine de şartları zorlayarak teklif yapacak.
