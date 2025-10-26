Sergen Yalçın, Kasımpaşa Maçı Öncesi Yıldız Futbolcu Rafa Silva'yı Eleştirdi

Rafa Silva'nın yokluğunda Orkun'a ön alanda özgürlük verdiğini söyleyen Sergen Yalçın, Rafa'nın performansını da eleştirdi. Yalçın, 'Bugün de 5 oyuncumuz geri geldi ve Rafa Silva gibi önemli bir oyuncumuz yok. Bugün de farklı bir oyun oynayacağız. Daha agresif olmayı planlıyoruz. Daha fazla önde oynamak istiyoruz maçta.

Rafa Silva bizim çok önemli bir oyuncumuz ama son performansları maalesef beklentimizin çok altında. Futbol performans oyunu.' yorumunu yaptı.