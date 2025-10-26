onedio
Sergen Yalçın, Kasımpaşa Maçı Öncesi Yıldız Futbolcu Rafa Silva'yı Eleştirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.10.2025 - 20:00

Beşiktaş, hafta içi erteleme maçında Konyaspor'u yenerek moral buldu. Bu akşam ise Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Siyah beyazlılar Rafa Silva'dan yoksun çıkacağı maçta Sergen Yalçın'ın da gündeminde Portekizli yıldız vardı. 

Sergen Yalçın yıldız futbolcusunu kameralar önünde eleştirdi.

Rafa Silva sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa maçında forma giyemiyor.

Fenerbahçe derbisine yetişeceği düşünülen Rafa Silva, Beşiktaş taraftarının iki sezondur en çok değer verdiği isim olarak ön plana çıkıyor. 

Bu sezon 9 maçta 5 gol 1 asiste imza atan Portekizli oyuncu skor yapmasa da oyunuyla hücumda etkili olabiliyor.

Sergen Yalçın sahada olamayacak oyuncusunu eleştirdi.

Rafa Silva'nın yokluğunda Orkun'a ön alanda özgürlük verdiğini söyleyen Sergen Yalçın, Rafa'nın performansını da eleştirdi. Yalçın, 'Bugün de 5 oyuncumuz geri geldi ve Rafa Silva gibi önemli bir oyuncumuz yok. Bugün de farklı bir oyun oynayacağız. Daha agresif olmayı planlıyoruz. Daha fazla önde oynamak istiyoruz maçta.

Rafa Silva bizim çok önemli bir oyuncumuz ama son performansları maalesef beklentimizin çok altında. Futbol performans oyunu.' yorumunu yaptı.

