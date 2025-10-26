Fenerbahçe Beko'nun Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu Alkollü Araç Kullandı Ehliyetini Kaptırdı
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu, Beşiktaş’ta alkollü araç kullanırken polis ekiplerince durduruldu. Yapılan kontrollerde yüksek promil tespit edilen deneyimli oyuncunun ehliyetine el konuldu. Olay, spor camiasında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
1,15 promil alkollü çıktı.
Aracı geçici süreliğine trafikten men edildi.
