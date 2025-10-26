Fenerbahçe Beko'nun Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu Alkollü Araç Kullandı Ehliyetini Kaptırdı

Olay, 23 Ekim gecesi İstanbul’un prestijli semti Etiler’de gerçekleştirilen rutin trafik denetimi sırasında meydana geldi. Polis ekipleri, Melih Mahmutoğlu’nun kullandığı aracı durdurarak kontrol etti. Yapılan alkol testi, ünlü basketbolcunun 1,15 promil alkollü olduğunu ortaya koydu. Bunun üzerine kaptan, yasal işlemlerin tamamlanması amacıyla polis merkezine götürüldü.