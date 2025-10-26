onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
Fenerbahçe Beko'nun Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu Alkollü Araç Kullandı Ehliyetini Kaptırdı

Fenerbahçe Beko'nun Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu Alkollü Araç Kullandı Ehliyetini Kaptırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.10.2025 - 17:31

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu, Beşiktaş’ta alkollü araç kullanırken polis ekiplerince durduruldu. Yapılan kontrollerde yüksek promil tespit edilen deneyimli oyuncunun ehliyetine el konuldu. Olay, spor camiasında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1,15 promil alkollü çıktı.

1,15 promil alkollü çıktı.

Olay, 23 Ekim gecesi İstanbul’un prestijli semti Etiler’de gerçekleştirilen rutin trafik denetimi sırasında meydana geldi. Polis ekipleri, Melih Mahmutoğlu’nun kullandığı aracı durdurarak kontrol etti. Yapılan alkol testi, ünlü basketbolcunun 1,15 promil alkollü olduğunu ortaya koydu. Bunun üzerine kaptan, yasal işlemlerin tamamlanması amacıyla polis merkezine götürüldü.

Aracı geçici süreliğine trafikten men edildi.

Aracı geçici süreliğine trafikten men edildi.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, promil sınırını aşan Melih Mahmutoğlu’na idari para cezası kesildi. Sürücü belgesi de geçici olarak alınan kaptanın aracı kullanması yasaklandı. Ayrıca, basketbolcunun kullandığı araç, trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle geçici süreyle trafikten men edilerek bağlandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
7
3
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın