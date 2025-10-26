İspanya'da El Clasico Günü: Real Madrid-Barcelona Maçında Arda ve Yamal Karşı Karşıya

İspanya La Liga’da sezonun en büyük heyecanı sahne alıyor. Futbol dünyasının en prestijli derbilerinden El Clasico’da Real Madrid ile Barcelona, bu akşam Santiago Bernabeu’da kozlarını paylaşacak. 24 puanla zirvede yer alan Real Madrid, en yakın takipçisi Barcelona’yı geçerek liderliğini pekiştirmek isterken; Barça ise Madrid’i deplasmanda yenerek zirveyi devralmanın peşinde. Tüm dünyanın gözü, nefeslerin tutulduğu bu dev mücadelede olacak.

Bu maçı çekici kılan bir nokta da Arda Güler ve Lamine Yamal çekişmesi olacak.