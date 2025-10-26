onedio
İspanya'da El Clasico Günü: Real Madrid-Barcelona Maçında Arda ve Yamal Karşı Karşıya

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
26.10.2025 - 16:25

İspanya La Liga’da sezonun en büyük heyecanı sahne alıyor. Futbol dünyasının en prestijli derbilerinden El Clasico’da Real Madrid ile Barcelona, bu akşam Santiago Bernabeu’da kozlarını paylaşacak. 24 puanla zirvede yer alan Real Madrid, en yakın takipçisi Barcelona’yı geçerek liderliğini pekiştirmek isterken; Barça ise Madrid’i deplasmanda yenerek zirveyi devralmanın peşinde. Tüm dünyanın gözü, nefeslerin tutulduğu bu dev mücadelede olacak.

Bu maçı çekici kılan bir nokta da Arda Güler ve Lamine Yamal çekişmesi olacak.

Arda Güler ve Lamine Yamal gözlerin pasını silecek.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 18 resmi maçta 4 gol ve 7 asist kaydeden Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso’nun El Clasico’da ilk 11’de sahaya sürmeyi düşündüğü isimler arasında yer alıyor. Son haftalardaki formuyla dikkat çeken genç yetenek, hücum hattında yaratıcılığı ve oyun görüşüyle fark yaratması beklenen oyuncuların başında geliyor. Öte yandan Barcelona cephesinde gözler 18 yaşındaki yıldız Lamine Yamal’da olacak. Bu sezon 7 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergileyen genç oyuncu, özellikle kanatlardaki patlayıcı oyunuyla Katalan ekibinin en büyük kozu olarak öne çıkıyor.

Kadrolar nasıl olacak?

Real Madrid muhtemel 11:

Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr., Kylian Mbappé

Barcelona muhtemel 11:

Szczesny, Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde, Pedri, De Jong, Yamal, Fermin, Rashford, Ferran Torres

İspanyol ekibi Barcelona’da ise önemli bir eksik dikkat çekiyor. Polonyalı yıldız Robert Lewandowski’nin sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyeceği açıklandı.

Maç saat kaçta? Hangi kanalda?

Karşılaşma, TSİ 18.15’te Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanacak. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği El Clasico, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

