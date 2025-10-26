onedio
article/comments
article/share
Barış Alper Yılmaz ile İlgili Flaş İddia: "Hülle ile Fenerbahçe’ye Gidecekti"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.10.2025 - 12:49

Galatasaray’ın yıldız futbolcu Barış Alper Yılmaz transfer döneminin en konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Milli futbolcu için Suudi Arabistan ekibi Neom’dan 35 milyon euro civarında teklif gelmiş ve Barış Alper’in alacağı ücretin yüksekliği nedeniyle transfer olmaya sıcak baktığı ortaya çıkmıştı. Barış Alper, Instagram’da siyah ekran paylaşmış ve idmanlara çıkmamıştı.

Gazeteci Erhan Telli, YouTube üzerinden yaptığı yayında Barış Alper’e Neom’dan gelen teklifi Fenerbahçeli eski bir yöneticinin ayarladığını söyledi. İddiaya göre Barış Alper 1 yıl Suudi Arabistan’da oynadıktan sonra Fenerbahçe’ye imza atacaktı. Transferi engelleyen ise Galatasaray’ın sözleşmeye koydurmak istediği “Türkiye’de başka takımda oynayamaz” maddesi oldu.

Gazeteci Erhan Telli’nin Barış Alper Yılmaz iddiaları 👇

Barış Alper son maçta taraftarlardan tepki gördü.

Barış Alper Yılmaz tartışmalı geçen transfer dönemi sonrasında Galatasaray’da kalmıştı. Kulüp tarafından maaşına zam yapılan yıldız futbolcu için hem Galatasaray yönetimi hem de teknik direktörü Okan Buruk her zaman destekleyici açıklamalar yapıyordu. Ancak Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı Bodo-Glimt maçında skor 3-0’ken kenara gelen Barış Alper Yılmaz taraftarlardan tepki görmüştü.

