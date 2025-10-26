Barış Alper Yılmaz ile İlgili Flaş İddia: "Hülle ile Fenerbahçe’ye Gidecekti"

Galatasaray’ın yıldız futbolcu Barış Alper Yılmaz transfer döneminin en konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Milli futbolcu için Suudi Arabistan ekibi Neom’dan 35 milyon euro civarında teklif gelmiş ve Barış Alper’in alacağı ücretin yüksekliği nedeniyle transfer olmaya sıcak baktığı ortaya çıkmıştı. Barış Alper, Instagram’da siyah ekran paylaşmış ve idmanlara çıkmamıştı.

Gazeteci Erhan Telli, YouTube üzerinden yaptığı yayında Barış Alper’e Neom’dan gelen teklifi Fenerbahçeli eski bir yöneticinin ayarladığını söyledi. İddiaya göre Barış Alper 1 yıl Suudi Arabistan’da oynadıktan sonra Fenerbahçe’ye imza atacaktı. Transferi engelleyen ise Galatasaray’ın sözleşmeye koydurmak istediği “Türkiye’de başka takımda oynayamaz” maddesi oldu.