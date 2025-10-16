onedio
Barış Alper Yılmaz Sahip Olmak İstediği "Manidar" Gizli Gücü Açıkladı

16.10.2025 - 22:55

Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray arasında geçtiğimiz aylarda kısa süreli bir gerginlik yaşanmıştı. Milli futbolcunun sözleşme yeniledikten sonra NEOM'a gitmek istemesi krize neden olmuştu. Antrenmanlara çıkmadığı söylenen Barış Alper, maçlarda da forma giymemişti. 

Daha sonra aşılan sürecin ardından Barış Alper Yılmaz hem takıma hem de ilk 11'deki yerine geri döndü. Ancak tribünlerle kopan bağın kolay kolay tamir edilmediği görülüyor. Barış Alper Yılmaz tribünlerden eski desteği göremese de özverili performansına devam ediyor.

Galatasaray’da yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri Barış Alper Yılmaz olmuştu. Milli futbolcunun rekor bir bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekibi NEOM’a transfer olacağı öne sürülmüş, menajeri Tuncay Maldan da oyuncunun ayrılmak istediğini doğrulamıştı. Ancak Galatasaray yönetimi genç yıldızın takımda kalmasına karar vererek adını Şampiyonlar Ligi listesine dahil etti ve transfer defteri kapandı. Barış Alper ise sürecin ardından bir açıklama yayımlayarak yaşananları kendi ağzından anlattı ve taraftarlardan özür diledi.

Eskiden taraftarın sevgilisi olan Barış Alper'in bu süreçte hem kendisi hem camiayla bağı hayli yıprandı. 

İlk 11'deki yerine dönen Barış Alper Yılmaz, zaman zaman ağır eleştirilerin hedefinde olabiliyor. Galatasaray'ın YouTube kanalındaki özel bir içerikte verdiği cevap ise bu sürece dair manidar bir cevap olarak yorumladı.

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, takım arkadaşı Metehan Baltacı’nın “Gizli bir süper gücün olsa ne olmasını isterdin?” sorusuna anlamlı bir yanıt verdi. Yılmaz, “İnsanlarımızın kötü düşüncelerinin yerine iyi düşünceleri eklemek isterdim.” diyerek dikkat çekici bir mesaj verdi.

