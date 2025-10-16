Barış Alper Yılmaz Sahip Olmak İstediği "Manidar" Gizli Gücü Açıkladı
Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray arasında geçtiğimiz aylarda kısa süreli bir gerginlik yaşanmıştı. Milli futbolcunun sözleşme yeniledikten sonra NEOM'a gitmek istemesi krize neden olmuştu. Antrenmanlara çıkmadığı söylenen Barış Alper, maçlarda da forma giymemişti.
Daha sonra aşılan sürecin ardından Barış Alper Yılmaz hem takıma hem de ilk 11'deki yerine geri döndü. Ancak tribünlerle kopan bağın kolay kolay tamir edilmediği görülüyor. Barış Alper Yılmaz tribünlerden eski desteği göremese de özverili performansına devam ediyor.
Barış Alper Yılmaz, bir metin yazarak takıma geri dönmüştü.
Galatasaray taraftarı tam olarak barışmış değil.
Sahip olmak istediği gizli güç düşündürdü.
