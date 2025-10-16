Canlı Yayında Röportaj Veren Burak Yılmaz'a Fatih Terim'den Sürpriz

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig’deki başarılı sezon başlangıcının ardından yayıncı kuruluşa röportaj verdi. Ancak röportaj sırasında yaşanan bir an, yayını adeta neşelendirdi. Yılmaz’ın önündeki telefona sürpriz bir mesaj geldi; gönderenin Fatih Terim olduğunu fark edince hemen telefonu eline aldı ve tebessüm etti. Canlı yayında, “Fatih Hoca mesaj atmış, canlı yayında” diyerek izleyenleri güldürdü. Mesajı okuduktan sonra ise, “Hocam benim izlediğini söylemiş, çok mutlu oldum. Kendisine selamlar, bizi çok mutlu etti, bizim için çok değerli” sözleriyle duyduğu memnuniyeti paylaştı. Röportajın ciddi havası, Terim’in mesajıyla keyifli bir anıya dönüştü.