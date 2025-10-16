onedio
Canlı Yayında Röportaj Veren Burak Yılmaz'a Fatih Terim'den Sürpriz

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.10.2025 - 21:24

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig’deki başarılı sezon başlangıcının ardından yayıncı kuruluşa röportaj verdi. Ancak röportaj sırasında yaşanan bir an, yayını adeta neşelendirdi. Yılmaz’ın önündeki telefona sürpriz bir mesaj geldi; gönderenin Fatih Terim olduğunu fark edince hemen telefonu eline aldı ve tebessüm etti. Canlı yayında, “Fatih Hoca mesaj atmış, canlı yayında” diyerek izleyenleri güldürdü. Mesajı okuduktan sonra ise, “Hocam benim izlediğini söylemiş, çok mutlu oldum. Kendisine selamlar, bizi çok mutlu etti, bizim için çok değerli” sözleriyle duyduğu memnuniyeti paylaştı. Röportajın ciddi havası, Terim’in mesajıyla keyifli bir anıya dönüştü.

Canlı yayında Terim'in mesajıyla şaşıran mesajı da okudu:

Burak Yılmaz ve Fatih Terim, milli takım ve Galatasaray'da beraber çalışmıştı.

Burak Yılmaz, dört büyük kulüpte forma giymesinin yanından Fatih Terim'le yakaladığı uyumla en verimli dönemini Galatasaray'daydı. Milli takımda da bir arada çalışan ikili önemli zaferlere imza atmıştı.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
