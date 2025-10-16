2025 Yılının En Çok Kazanan Futbolcuları Belli Oldu

Cristiano Ronaldo, bu sezon 945 milyon dolarlık kazancıyla dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olmaya devam ediyor. Kariyerinin son dönemine yaklaşsa da, sahneye iki genç yıldız çıkıyor. Forbes’ın New Jersey ofisi tarafından yapılan tahmine göre, Ronaldo 2025-26 sezonunda Al Nassr’dan 230 milyon dolar gelir elde edecek. Bu rakama kulüp aracılığıyla yürütülen ticari anlaşmalardan sağladığı gelirler de dahil. Ayrıca çeşitli sponsorluk ve marka anlaşmalarından kazanacağı 50 milyon dolar ile Portekizli yıldızın toplam geliri, vergi ve menajer komisyonları öncesi 280 milyon dolara ulaşacak. Ronaldo listenin zirvesinde yer alırken, yeni nesil yıldızlar hızla ona yaklaşıyor.

İşte ilk 10...