2025 Yılının En Çok Kazanan Futbolcuları Belli Oldu

Hakan Karakoca
16.10.2025 - 20:23

Cristiano Ronaldo, bu sezon 945 milyon dolarlık kazancıyla dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olmaya devam ediyor. Kariyerinin son dönemine yaklaşsa da, sahneye iki genç yıldız çıkıyor. Forbes’ın New Jersey ofisi tarafından yapılan tahmine göre, Ronaldo 2025-26 sezonunda Al Nassr’dan 230 milyon dolar gelir elde edecek. Bu rakama kulüp aracılığıyla yürütülen ticari anlaşmalardan sağladığı gelirler de dahil. Ayrıca çeşitli sponsorluk ve marka anlaşmalarından kazanacağı 50 milyon dolar ile Portekizli yıldızın toplam geliri, vergi ve menajer komisyonları öncesi 280 milyon dolara ulaşacak. Ronaldo listenin zirvesinde yer alırken, yeni nesil yıldızlar hızla ona yaklaşıyor.

İşte ilk 10...

10 - Lamine Yamal

18 yaşında ve Barcelona forması giyen İspanyol yıldız, toplamda 43 milyon dolar gelir elde ediyor. Saha içinden 33 milyon dolar kazanan Yamal, saha dışında Beats by Dre, Adidas ve Konami gibi markalarla anlaşmalar yaparak 10 milyon dolar daha gelir sağlıyor. 2024 Avrupa Şampiyonası’nı kazanan İspanya’nın önemli oyuncularından biri olan Lamine Yamal, Barcelona’da Messi’nin efsanevi 10 numaralı formasını giymeye devam ediyor ve 304 gol sevinci için ticari marka başvurusu yaptı.

9 - Jude Bellingham

Jude Bellingham, 22 yaşında ve Real Madrid forması giyen İngiliz yıldız, toplamda 44 milyon dolar gelir elde ediyor. Saha içi kazancı 29 milyon dolar, saha dışı gelirleri ise 15 milyon dolar. 2023 yılında 140 milyon dolarlık rekor bir transferle Real Madrid’e katılan Bellingham, kısa sürede hem Şampiyonlar Ligi hem de La Liga zaferleri yaşadı.

8 - Sadio Mane

33 yaşında ve Al Nassr forması giyen Senegalli yıldız, toplam 54 milyon dolar gelir elde ediyor. Saha içi kazancı 50 milyon dolar, saha dışı gelirleri ise 4 milyon dolar. Mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mané, Suudi Arabistan’da kalmayı planlıyor.

7 - Mohamed Salah

Mohamed Salah, 33 yaşında ve Liverpool forması giyen Mısırlı yıldız, toplam 55 milyon dolar gelir elde ediyor. Saha içi kazancı 35 milyon dolar, saha dışı gelirleri ise 20 milyon dolar. Salah, Liverpool ile sözleşmesini 2027’ye kadar uzattı ve Mısır’ı 2026 Dünya Kupası’na taşıyan iki golün sahibi oldu.

6 - Vinicius Jr.

Vinicius Jr., 25 yaşında ve Real Madrid forması giyen Brezilyalı yıldız, toplam 60 milyon dolar gelir elde ediyor. Saha içi kazancı 40 milyon dolar, saha dışı gelirleri ise 20 milyon dolar. Vinicius, çeşitli markalarla sponsorluk anlaşmaları yaparken, bazı iddialara göre form düşüklüğü nedeniyle yaz transfer döneminde satılabilir.

5 - Erling Haaland

Erling Haaland, 25 yaşında ve Manchester City forması giyen Norveçli yıldız, toplam 80 milyon dolar gelir elde ediyor. Saha içi kazancı 60 milyon dolar, saha dışı gelirleri ise 20 milyon dolar. Haaland, Premier Lig tarihinin en hızlı 100 gole ulaşan oyuncusu olma yolunda ilerliyor ve markalarla işbirliklerini sürdürüyor.

4 - Kylian Mbappe

Kylian Mbappé, 26 yaşında ve Real Madrid forması giyen Fransız yıldız, toplam 95 milyon dolar gelir elde ediyor. Saha içi kazancı 70 milyon dolar, saha dışı gelirleri 25 milyon dolar. Mbappé, Real Madrid’de ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi’ni kaçırırken, PSG’yi ödenmeyen 61 milyon dolar için mahkemeye verdi ve teknoloji ile lüks markalarına yatırım yapıyor.

3 - Karim Benzema

Karim Benzema, 37 yaşında ve Al Ittihad forması giyen Fransız yıldız, toplam 104 milyon dolar gelir elde ediyor. Saha içi kazancı 100 milyon dolar, saha dışı gelirleri ise 4 milyon dolar. Sezonun ilk iki maçında üç gol atan Benzema’nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve Avrupa’ya dönüş ihtimali konuşuluyor.

2 - Lionel Messi

Lionel Messi, 38 yaşında ve Inter Miami forması giyen Arjantinli yıldız, toplam 130 milyon dolar gelir elde ediyor. Saha içi kazancı 60 milyon dolar, saha dışı gelirleri ise 70 milyon dolar. Messi, Inter Miami ile yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanırken, birçok markayla işbirliğini sürdürüyor.

1 - Ronaldo

Cristiano Ronaldo, 40 yaşında ve Al Nassr forması giyen Portekizli yıldız, toplam 280 milyon dolar gelir elde ediyor. Saha içi kazancı 230 milyon dolar, saha dışı gelirleri 50 milyon dolar. Ronaldo’nun hedefleri arasında bininci golüne ulaşmak (şu anda 52 gol uzaklıkta) ve Portekiz ile 2026 Dünya Kupası’nı kazanmak bulunuyor.

