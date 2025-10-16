onedio
Fenerbahçe Medicana'nın Forma Tanıtımında Eda Erdem, Hande Baladın ve Liza Safronova'ya Övgü Yağdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.10.2025 - 19:17

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı bugün sezon içinde giyeceği formaların yer aldığı bir lansman paylaştı. Eda Erdem, Hande Baladın, Liza Safronova ve Alessia Orro'nun yer aldığı çekimlerde ortaya çıkan pozlar Fenerbahçe taraftarını adeta büyüledi. Başarılı sporcuların güzellikleri ile birlikte formaların güzelliğine de değinen taraftarların yorumları dikkat çekiciydi.

Fenerbahçe Kadın Voleybol'da yeni formalarını tanıttı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol'da yeni formalarını tanıttı.

Üç formanın tanıtıldığı çekimlerde yer alan ismler Alessia Orro, Eda Erdem, Hande Baladın ve Liza Safronova oldu. Üç yıldız basketçi hem güzellikleriyle hem de çekimlerdeki pozlarıyla Fenerbahçe taraftarının beğenisini kazandı. Özellikle Hande, Eda ve Liza'nın yer aldığı bir fotoğrafa yorum yağdı.

'Güzelbahçe' yorumlarının öne çıktığı paylaşımlarda yıldız oyuncuları övmeye doyamadılar.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
