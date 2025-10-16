Fenerbahçe Medicana'nın Forma Tanıtımında Eda Erdem, Hande Baladın ve Liza Safronova'ya Övgü Yağdı
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı bugün sezon içinde giyeceği formaların yer aldığı bir lansman paylaştı. Eda Erdem, Hande Baladın, Liza Safronova ve Alessia Orro'nun yer aldığı çekimlerde ortaya çıkan pozlar Fenerbahçe taraftarını adeta büyüledi. Başarılı sporcuların güzellikleri ile birlikte formaların güzelliğine de değinen taraftarların yorumları dikkat çekiciydi.
Fenerbahçe Kadın Voleybol'da yeni formalarını tanıttı.
