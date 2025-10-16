onedio
article/share
Sadettin Saran'ın Portekiz Kampı Eleştirisi Mourinho'ya Soruldu, Tek Cümlelik Cevap Geldi

Sadettin Saran'ın Portekiz Kampı Eleştirisi Mourinho'ya Soruldu, Tek Cümlelik Cevap Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.10.2025 - 18:11

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran, düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Saran, sezon öncesi takımın Portekiz kampını eleştirerek, “Çok kötü bir kamp dönemi yaşanmış, günde sadece bir antrenman yapılmış. Olacak iş değil” ifadelerini kullandı. Açıklamalar, özellikle Jose Mourinho ile ilgili bölümlerle de gündeme gelirken kamuoyunda da farklı görüşler öne çıktı.

Saran, "Olacak iş değil" diyerek isyan etmişti.

Dün yaptığı basın toplantısında Fenerbahçe'nin sezon başında Jose Mourinho döneminde kötü bir kamp dönemi geçirmesiyle ilgili sözlerini hatırlatan Saran, 'Geçmişi konuşmanın faydası yok. Kampın kötü geçtiğini söylediğim için de kendime kızdım. Detaya girmek istemiyorum. Portekiz'de günde 1 antrenman yapılmış. Olacak iş değil, daha fazla bir şey söylemeyeceğim.' değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medyada farklı iddialar ortaya atıldı.

Bir gazetecinin Mourinho'nun antrenman programını yayınlamasıyla yeni iddialar ortaya atılmıştı. Antrenman programında kamp boyu çift antrenman programlandığı görülüyordu. Ancak bu programa itiraz eden kullanıcılar, programın olduğunu ama uygulanmadığını resmi siteden paylaştıkları antrenman haberleriyle göstermişlerdi.

İddialar Mourinho'ya soruldu.

Jose Mourinho’ya Saran’ın sözleri sorulduğunda deneyimli teknik adam kısa ve net bir yanıt verdi. Deneyimli çalıştırıcı, Sadettin Saran’ın açıklamalarıyla ilgili olarak, 'Ben artık Fenerbahçe ile ilgilenmiyorum.' dedi ve konu hakkında başka bir yorum yapmadı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
