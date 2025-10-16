Sadettin Saran'ın Portekiz Kampı Eleştirisi Mourinho'ya Soruldu, Tek Cümlelik Cevap Geldi
Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran, düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Saran, sezon öncesi takımın Portekiz kampını eleştirerek, “Çok kötü bir kamp dönemi yaşanmış, günde sadece bir antrenman yapılmış. Olacak iş değil” ifadelerini kullandı. Açıklamalar, özellikle Jose Mourinho ile ilgili bölümlerle de gündeme gelirken kamuoyunda da farklı görüşler öne çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saran, "Olacak iş değil" diyerek isyan etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada farklı iddialar ortaya atıldı.
İddialar Mourinho'ya soruldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın