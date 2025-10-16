Sadettin Saran'ın Portekiz Kampı Eleştirisi Mourinho'ya Soruldu, Tek Cümlelik Cevap Geldi

Dün yaptığı basın toplantısında Fenerbahçe'nin sezon başında Jose Mourinho döneminde kötü bir kamp dönemi geçirmesiyle ilgili sözlerini hatırlatan Saran, 'Geçmişi konuşmanın faydası yok. Kampın kötü geçtiğini söylediğim için de kendime kızdım. Detaya girmek istemiyorum. Portekiz'de günde 1 antrenman yapılmış. Olacak iş değil, daha fazla bir şey söylemeyeceğim.' değerlendirmesinde bulundu.