onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Mehmet Demirkol, İrfan Can ve Cenk Tosun'un Ardından Mert Hakan Yandaş'ın da Kadro Dışı Kaldığını Söyledi

Mehmet Demirkol, İrfan Can ve Cenk Tosun'un Ardından Mert Hakan Yandaş'ın da Kadro Dışı Kaldığını Söyledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.10.2025 - 22:55

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı kalmasının ardından gündemi sarsan yeni bir iddia ortaya atıldı. Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, teknik direktör Tedesco’nun bir futbolcuyu daha kadroda düşünmediğini öne sürdü. Demirkol’un iddiasına göre bu isim Mert Hakan Yandaş...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İki isimin kadro dışı kalması şaşkınlık yaratmıştı.

İki isimin kadro dışı kalması şaşkınlık yaratmıştı.

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, disiplin gerekçesiyle kadro dışı bırakıldı. Teknik ekibin aldığı bu kararın, oyuncuların takım içi davranışları ve son dönemdeki performanslarıyla ilgili olduğu iddia edildi. Kulüp yönetimi konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, Sadettin Saran da bugünkü basın toplantısında detayları açıklamadı.

Yeni iddia Mert Hakan Yandaş...

Yeni iddia Mert Hakan Yandaş...

Socrates YouTube kanalında konuşan spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’deki kadro dışı kararlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Demirkol, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un ardından teknik direktör Tedesco’nun bir oyuncuyu daha takımda görmek istemediğini öne sürdü. 

Demirkol, “Fenerbahçe'de kadro dışı kalan oyuncuların içinde Mert Hakan Yandaş da var. Birkaç kaynaktan bunu duydum. Domenico Tedesco, Mert Hakan'ı istememiş.' dedi.

Saran'dan "takım dışı ağabey" açıklaması...

Saran'dan "takım dışı ağabey" açıklaması...

Sadettin Saran basın toplantısında Mert Hakan ile ilgili soruya 'Mert Hakan Yandaş ile konuştum. İçerde bir ağabeye ihtiyacımız var. Takım ona güveniyor. Kaptan kalmasında mahsur görmedik. Raporlarda pozitif etkisi olduğunu öğrendim. Kendisiyle konuştum, bence de öyle. Farklı bir Mert Hakan göreceğiz, iyileşiyor.' cevabını vermişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın