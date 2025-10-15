Mehmet Demirkol, İrfan Can ve Cenk Tosun'un Ardından Mert Hakan Yandaş'ın da Kadro Dışı Kaldığını Söyledi

Sadettin Saran basın toplantısında Mert Hakan ile ilgili soruya 'Mert Hakan Yandaş ile konuştum. İçerde bir ağabeye ihtiyacımız var. Takım ona güveniyor. Kaptan kalmasında mahsur görmedik. Raporlarda pozitif etkisi olduğunu öğrendim. Kendisiyle konuştum, bence de öyle. Farklı bir Mert Hakan göreceğiz, iyileşiyor.' cevabını vermişti.