Carmelo Anthony'den Alperen Şengün İçin Övgü Dolu Sözler

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.10.2025 - 22:23

Alperen Şengün, EuroBasket’te gösterdiği etkileyici performansla turnuvanın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Genç pivot, attığı sayılar ve yaptığı asistlerle Türkiye’nin başarı yolunda önemli katkı sağladı. Saha içindeki liderliği ve oyun zekâsıyla milli takımın dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Alperen'in bu performansı NBA'de ses getirirken, NBA yıldızları, yorumcuları ve takım arkadaşlarından da yorumlar ve övgüler gelmeye devam ediyor.

EuroBasket bitti ama Alperen adından söz ettirmeye devam ediyor.

Alperen Şengün, EuroBasket’teki etkileyici performansıyla Türkiye’nin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Genç pivot, yüksek sayı üretimi ve kritik asistleriyle milli takımın başarısına büyük katkı sağladı. Saha içindeki liderliği ve oyun zekâsı, onu sadece Avrupa turnuvalarında değil, NBA kariyerinde de öne çıkarıyor. Houston Rockets formasıyla NBA’de de kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Alperen, hem pota altındaki etkili oyunuyla hem de oyun kurucu yetenekleriyle takımına değer katıyor. Genç yıldız, hem milli takım hem de kulüp düzeyinde geleceğin en önemli pivotlarından biri olarak gösteriliyor.

Carmelo Anthony'den Alperen Şengün'e övgü dolu sözler geldi.

Geçtiğimiz yıl 39 yaşında basketbolu bıraktığını açıklayan Carmelo Anthony, Alperen'in olağanüstü performansı sonrası milli basketbolcu için övgü dolu sözler söyledi. 'MVP adayı olabilir' diyen Anthony, 'Alperen, MVP adayı olabilir. Kevin Durant hiçbir zaman topu içeriye atabileceğin, hücumu onun üzerinden yürütebileceğin bir uzunla oynamadı. Alperen'e topu pota altında verebilirsin ya da onunla ikili oyun oynayabilirsin. Birini seç çünkü Alperen sayı atacak ya da faul alacak.' dedi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
