Carmelo Anthony'den Alperen Şengün İçin Övgü Dolu Sözler
Alperen Şengün, EuroBasket’te gösterdiği etkileyici performansla turnuvanın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Genç pivot, attığı sayılar ve yaptığı asistlerle Türkiye’nin başarı yolunda önemli katkı sağladı. Saha içindeki liderliği ve oyun zekâsıyla milli takımın dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.
Alperen'in bu performansı NBA'de ses getirirken, NBA yıldızları, yorumcuları ve takım arkadaşlarından da yorumlar ve övgüler gelmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
EuroBasket bitti ama Alperen adından söz ettirmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Carmelo Anthony'den Alperen Şengün'e övgü dolu sözler geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın