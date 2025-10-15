Carmelo Anthony'den Alperen Şengün İçin Övgü Dolu Sözler

Alperen Şengün, EuroBasket’te gösterdiği etkileyici performansla turnuvanın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Genç pivot, attığı sayılar ve yaptığı asistlerle Türkiye’nin başarı yolunda önemli katkı sağladı. Saha içindeki liderliği ve oyun zekâsıyla milli takımın dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Alperen'in bu performansı NBA'de ses getirirken, NBA yıldızları, yorumcuları ve takım arkadaşlarından da yorumlar ve övgüler gelmeye devam ediyor.