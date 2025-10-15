Cristiano Ronaldo Gollerine de Rekorlara da İmza Atmaya Devam Ediyor

Cristiano Ronaldo, futbol kariyerinde sürekli yeni rekorlar kırarak tarih yazıyor. Gol sayıları, asistleri ve uluslararası başarılarıyla adını efsaneler arasına yazdırdı. Her sezon gösterdiği performans, onun hem sahada hem de tarihte özel bir yer edinmesini sağlıyor. Ronaldo, yaşına rağmen formunu koruyarak futbolun sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

Ronaldo, Ekim'de oynanan milli maç arasında bir başarı daha kazandı.