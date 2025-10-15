onedio
Cristiano Ronaldo Gollerine de Rekorlara da İmza Atmaya Devam Ediyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.10.2025 - 18:37

Cristiano Ronaldo, futbol kariyerinde sürekli yeni rekorlar kırarak tarih yazıyor. Gol sayıları, asistleri ve uluslararası başarılarıyla adını efsaneler arasına yazdırdı. Her sezon gösterdiği performans, onun hem sahada hem de tarihte özel bir yer edinmesini sağlıyor. Ronaldo, yaşına rağmen formunu koruyarak futbolun sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

Ronaldo, Ekim'de oynanan milli maç arasında bir başarı daha kazandı.

Ronaldo, Portekiz'i mağlubiyetten kurtardı.

Portekiz, Macaristan karşısında geriye düşmesine rağmen Dünya Kupası umutlarını devam ettirecek sonucu almayı başardı. Maçın yıldızı ise efsane kaptan Ronaldo oldu. 40 yaşındaki futbolcu, Szalai’nin Macaristan’ı öne geçirmesinin ardından ilk yarıda iki gol atarak takımını öne taşıdı. Ancak son dakikada Dominik Szoboszlai’nin golüyle maç 2-2 berabere bitti ve Portekiz, elemeleri tamamlamak için Kasım ayını beklemek zorunda kaldı.

Dünya Kupası Elemeleri'nde de zirveye oturdu.

Ronaldo, 22. dakikada Macaristan karşısında attığı eşitlik golüyle, Dünya Kupası elemelerindeki 40. golünü kaydederek Guatemala forması giymiş Carlos Ruiz’i geride bıraktı. İlk yarının bitimine yakın attığı ikinci golle ise 50 maçta 41 gole ulaştı. Portekiz Milli Takımı formasıyla toplam gol sayısı 143’e yükselen Ronaldo’nun kulüp ve ülke kariyerindeki toplam gol sayısı ise 947’ye ulaştı.

