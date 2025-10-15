Cristiano Ronaldo Gollerine de Rekorlara da İmza Atmaya Devam Ediyor
Cristiano Ronaldo, futbol kariyerinde sürekli yeni rekorlar kırarak tarih yazıyor. Gol sayıları, asistleri ve uluslararası başarılarıyla adını efsaneler arasına yazdırdı. Her sezon gösterdiği performans, onun hem sahada hem de tarihte özel bir yer edinmesini sağlıyor. Ronaldo, yaşına rağmen formunu koruyarak futbolun sınırlarını zorlamaya devam ediyor.
Ronaldo, Ekim'de oynanan milli maç arasında bir başarı daha kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ronaldo, Portekiz'i mağlubiyetten kurtardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya Kupası Elemeleri'nde de zirveye oturdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın