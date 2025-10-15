Golden Boy Ödüllerinde Büyük Gurur Yaşadık: Arda Güler ve Kenan Yıldız Son 25'te
Golden Boy Ödülü, Avrupa’daki 21 yaş altı futbolcular arasında yılın en iyi oyuncusunu belirlemek için veriliyor. İtalyan gazete Tuttosport tarafından 2003 yılında başlatılan ödül, genç yeteneklerin performansını ve gelişimini ödüllendirmeyi amaçlıyor. Oyuncuların lig, uluslararası maçlar ve kulüp başarıları değerlendirilerek belirleniyor; ödül, genellikle Avrupa’nın en prestijli genç yeteneklerinden biri olarak kabul edilen futbolcuya veriliyor. Her yıl birçok gazeteci ve spor yorumcusu oy kullanarak kazananı seçiyor.
Milli yıldızlarımız Kenan ve Arda da bu listede bu yıl kendilerine yer buldu.
Golden Boy'da yıldızlar geçidi.
Milli yıldızlarımız da sayısı düşen listede kendine yer buldu.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
