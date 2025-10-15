onedio
article/comments
article/share
Golden Boy Ödüllerinde Büyük Gurur Yaşadık: Arda Güler ve Kenan Yıldız Son 25'te

Golden Boy Ödüllerinde Büyük Gurur Yaşadık: Arda Güler ve Kenan Yıldız Son 25'te

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.10.2025 - 19:29

Golden Boy Ödülü, Avrupa’daki 21 yaş altı futbolcular arasında yılın en iyi oyuncusunu belirlemek için veriliyor. İtalyan gazete Tuttosport tarafından 2003 yılında başlatılan ödül, genç yeteneklerin performansını ve gelişimini ödüllendirmeyi amaçlıyor. Oyuncuların lig, uluslararası maçlar ve kulüp başarıları değerlendirilerek belirleniyor; ödül, genellikle Avrupa’nın en prestijli genç yeteneklerinden biri olarak kabul edilen futbolcuya veriliyor. Her yıl birçok gazeteci ve spor yorumcusu oy kullanarak kazananı seçiyor.

Milli yıldızlarımız Kenan ve Arda da bu listede bu yıl kendilerine yer buldu.

Golden Boy'da yıldızlar geçidi.

Lionel Messi, Wayne Rooney, Paul Pogba, Kylian Mbappé ve Erling Haaland gibi yıldız futbolcular, Golden Boy ödülünü kazanarak genç yaşta gösterdikleri olağanüstü yetenekleriyle dikkat çekti. Bu prestijli ödül, oyuncuların gelecekteki kariyerleri için önemli bir sıçrama tahtası olarak kabul ediliyor.

Milli yıldızlarımız da sayısı düşen listede kendine yer buldu.

Milli futbolcularımız Kenan Yıldız ve Arda Güler, bu sezonki Golden Boy ödülü için son 25 kişilik listede yer aldı. 

Listede Cubarsi, Doue, Mastantuono, Estevao, Bergvall, Eliesse Ben Seghir gibi büyük yıldızlarda kendine yer buldu. 

Daha önce liste 100 kişilik olarak açıklanmış ve Can Uzun ile Yasin Özcan da kendine yer bulabilmişti.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
