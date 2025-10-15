onedio
Arda Güler, Kylian Mbappe ile Mesut Özil ve Ronaldo İkilisine Benzetilmelerini Yorumladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.10.2025 - 21:46

Real Madrid’de üçüncü sezonuna giren Arda Güler, bu yıl takımda kendine sağlam bir yer edindi. Xabi Alonso döneminde orta sahada forma giymeye başlayan 20 yaşındaki futbolcu, artık birçok maçta ilk 11’de sahaya çıkıyor ve düzenli süre alıyor. Bu sezon 10 resmi maçta 3 gol ve 4 asist kaydeden Arda, takım içindeki yeni rolü ve deneyimleri hakkında Fransa’nın önde gelen dergilerinden L’Equipe Magazine’e açıklamalarda bulundu.

Kendisi ve Mbappe ile ilgili Özil-Ronaldo benzetmesin değinen Arda, bu benzetmelerin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Arda Güler, Real Madrid'e geldiği dönem kendisine bir plan sunulduğunu ve başarılı olacağından emin olduğunu söyledi.

Arda Güler, L'Equipe'e yaptığı açıklamada 'Real Madrid’e transfer olduğumda dünyanın en büyük kulüplerinden birine geldiğimin farkındaydım. Ancak ilk antrenmandan itibaren, burada oynamak için gereken kaliteye sahip olduğumu hissettim ve başarılı olacağımdan emin oldum. Juni Calafat, bana başlangıçta planı net bir şekilde anlatmıştı; ilk yılın zorlu olacağını, çünkü sadece Türkiye’de futbol yaşamış bir genç olarak bunun kaçınılmaz olduğunu söylemişti. Ayrıca Luka Modric ve Toni Kroos gibi oyunculardan öğrenmek için buraya geldiğimi de eklemişti. Her şey açık ve samimiydi.' dedi.

Mbappe ile Mesut Özil ve Ronaldo ikilisine benzetilmelerine değinen Arda, benzetmeden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Arda Güler, 'Kazanan her zaman takım' derken 'Cristiano Ronaldo-Mesut Özil ve Kylian Mbappe-Arda Güler karşılaştırması hoşuma gidiyor. Büyük işler başardılar, ancak önemli başarıları her zaman takım elde eder, asla sadece iki oyuncu değil. Kylian Mbappe’nin yetenekleriyle benim yeteneklerim birbirini iyi tamamlıyor. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Bazen maçlardan önce: ‘Bugün şunu, bunu yapmalıyız’ diye konuşuruz. Ama öyle akşamlar da olur ki, sadece bir bakış yeter.' ifadelerini kullandı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Yorum Yazın