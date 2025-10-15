Arda Güler, Kylian Mbappe ile Mesut Özil ve Ronaldo İkilisine Benzetilmelerini Yorumladı

Real Madrid’de üçüncü sezonuna giren Arda Güler, bu yıl takımda kendine sağlam bir yer edindi. Xabi Alonso döneminde orta sahada forma giymeye başlayan 20 yaşındaki futbolcu, artık birçok maçta ilk 11’de sahaya çıkıyor ve düzenli süre alıyor. Bu sezon 10 resmi maçta 3 gol ve 4 asist kaydeden Arda, takım içindeki yeni rolü ve deneyimleri hakkında Fransa’nın önde gelen dergilerinden L’Equipe Magazine’e açıklamalarda bulundu.

Kendisi ve Mbappe ile ilgili Özil-Ronaldo benzetmesin değinen Arda, bu benzetmelerin kendisini mutlu ettiğini söyledi.