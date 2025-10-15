onedio
Akor Adams, Victor Osimhen'le Yazışmalarını Paylaşarak Desteğini Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.10.2025 - 20:10

Sevilla forması giyen Akor Adams, Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen ile olan mesajlaşmasını sosyal medyadan paylaştı. İki oyuncu arasındaki bu diyalog kısa sürede gündem oldu. Taraftarlar, yıldız isimlerin samimi sohbetine büyük ilgi gösterirken Osimhen'in profesyonelliği bir kez daha alkış aldı.

Akor Addams'ın tavsiye istediği Osimhen'in cevabı takdir topladı.

Nijeryalı golcü Akor Adams, Instagram'dan vatandaşı Victor Osimhen’e mesaj atarak aralarında geçen konuşmayı paylaştı. Mesajda Adams, 'Kötü günlerle nasıl başa çıkıyorsun?' diye soruyordu.

Osimhen'in destekleyici mesajı Galatasaray taraftarının beğenisini topladı.

Victor Osimhen, Adams'a verdiği yanıtta 'Kardeşim, her zaman kötü günler olacak. İster maçta ister antrenmanda… Ama tutunman gereken şey, sahip olduğun kalite ve en önemlisi kazanma isteğin. Başarma arzusu, potansiyelinin tamamına ulaşma dürtüsü… bunlar seni diğerlerinden ayıran şeylerdir. Kötü günleri mümkün olduğunca çabuk unutmaya çalış.' ifadelerini kullandı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
