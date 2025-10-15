Akor Adams, Victor Osimhen'le Yazışmalarını Paylaşarak Desteğini Gösterdi
Sevilla forması giyen Akor Adams, Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen ile olan mesajlaşmasını sosyal medyadan paylaştı. İki oyuncu arasındaki bu diyalog kısa sürede gündem oldu. Taraftarlar, yıldız isimlerin samimi sohbetine büyük ilgi gösterirken Osimhen'in profesyonelliği bir kez daha alkış aldı.
Akor Addams'ın tavsiye istediği Osimhen'in cevabı takdir topladı.
Osimhen'in destekleyici mesajı Galatasaray taraftarının beğenisini topladı.
