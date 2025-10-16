onedio
Jonjo Shelvey, Çocuklarının İngiltere'de Büyümesini İstemediğini Söyleyerek Ülkesini Eleştirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.10.2025 - 17:38

Eski Premier Lig orta sahası Jonjo Shelvey, geçen ay Emirlikler futboluna yaptığı sürpriz transferin para için olmadığını vurguladı. Liverpool, Newcastle, Rizespor ve Eyüpspor gibi kulüplerde forma giyen 33 yaşındaki oyuncu, Birleşik Arap Emirlikleri üçüncü ligine geçişinin hem profesyonel hem de kişisel nedenlerden kaynaklandığını söyledi.

BBC’ye konuşan Shelvey, “Bazı insanların ‘para için gitti’ dediğini duydum. Ama hangi para? BAE 2. Lig’de para falan yok,” dedi. “Burada futbolcuların ortalama maaşı ayda 2 bin sterlin. Kariyerim boyunca kazandıklarımla kıyaslayınca bu hiçbir şey.” dedi.

Shelvey, çocuklarının İngiltere'de büyümesini istemediğini söyledi. 

Kaynak - BBC

Ülkemizde Rizespor ve Eyüpspor formaları giyen Shelvey, ülkesinden bir kez daha ayrıldı ve bu ayrılık temelli görünüyor.

Shelvey, “Dürüst olmam gerekirse, artık çocuklarımın İngiltere’de büyümesini istemiyorum. İngiltere’nin güzel bir bölgesinde yaşadığımız için şanslıydık ama benim aslen geldiğim, doğduğum yerde, bence ‘güzel şeylere’ sahip olamazsınız” dedi.

Shelvey, “Artık Londra’da asla saat takmam. Bence Londra’da dışarıda telefon kullanmak bile güvenli değil.” açıklaması yaptı.

Jonjo Shelvey, kendisinden önce Dubai'ye taşınan birçok yıldız isimi takip ediyor.

Shelvey’nin Dubai’ye taşınma kararı, son dönemde spor yıldızları ve yüksek gelirli kişilerin Birleşik Arap Emirlikleri’ne yerleşme eğilimiyle aynı döneme denk geldi. Son aylarda Rio Ferdinand Roger Federer ve Ronnie O’Sullivan gibi isimlerin izinden giderek BAE’de yaşamaya başladı.

Gözlemcilere göre vergi muafiyeti, yüksek güvenlik düzeyi ve yıl boyunca süren güneşli hava, Dubai’yi hem kariyerinin sonuna yaklaşan sporcular hem de aileleri için daha güvenli ve istikrarlı bir yaşam arayan profesyoneller için cazip bir merkez haline getirdi.

Shelvey, ülkesinde insanların attığı bir tweet yüzünden tutuklandığını söyledi.

Shelvey, “Siyaseti çok takip eden biri değilim” dedi ve ekledi: 

“Sadece olup biten bazı şeyleri görüyorum. İnsanların attığı bir tweet yüzünden tutuklandığını, kaldırılan bayrakları ve ‘ülkeyi geri alma’ söylemlerini görüyorum.”

İngiliz oyuncu, “Bu tür konular hakkında yorum yapmayacağım çünkü yeterince bilgili olduğumu düşünmüyorum. Devam edersem başımı belaya sokarım” dedi. Shelvey,  “Ama sadece şunu hissediyorum; Birleşik Krallık artık 10-15 yıl önceki gibi değil.” açıklaması yaptı.

