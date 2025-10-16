Jonjo Shelvey, Çocuklarının İngiltere'de Büyümesini İstemediğini Söyleyerek Ülkesini Eleştirdi
Eski Premier Lig orta sahası Jonjo Shelvey, geçen ay Emirlikler futboluna yaptığı sürpriz transferin para için olmadığını vurguladı. Liverpool, Newcastle, Rizespor ve Eyüpspor gibi kulüplerde forma giyen 33 yaşındaki oyuncu, Birleşik Arap Emirlikleri üçüncü ligine geçişinin hem profesyonel hem de kişisel nedenlerden kaynaklandığını söyledi.
BBC’ye konuşan Shelvey, “Bazı insanların ‘para için gitti’ dediğini duydum. Ama hangi para? BAE 2. Lig’de para falan yok,” dedi. “Burada futbolcuların ortalama maaşı ayda 2 bin sterlin. Kariyerim boyunca kazandıklarımla kıyaslayınca bu hiçbir şey.” dedi.
Shelvey, çocuklarının İngiltere'de büyümesini istemediğini söyledi.
Ülkemizde Rizespor ve Eyüpspor formaları giyen Shelvey, ülkesinden bir kez daha ayrıldı ve bu ayrılık temelli görünüyor.
Jonjo Shelvey, kendisinden önce Dubai'ye taşınan birçok yıldız isimi takip ediyor.
Shelvey, ülkesinde insanların attığı bir tweet yüzünden tutuklandığını söyledi.
