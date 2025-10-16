Kenan Yıldız'ın Forma Giydiği Juventus'a UEFA'dan Soruşturma Açıldı
Juventus forması giyen 20 yaşındaki Kenan Yıldız, bu sezon takımın en önemli oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Ancak kulüp, Finansal Fair Play kriterlerini ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındı. Finansal Fair Play, kulüplerin gelir ve gider dengesini koruyarak mali disiplini sağlamayı amaçlayan bir sistem olarak biliniyor. Juventus’un incelemeye alınması, hem İtalyan futbolu hem de Avrupa futbolu gündeminde geniş yankı uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Juventus, UEFA'nın radarına takıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Denetime girdiler sonuç için 2026 beklenecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın