Kenan Yıldız'ın Forma Giydiği Juventus'a UEFA'dan Soruşturma Açıldı

Juventus forması giyen 20 yaşındaki Kenan Yıldız, bu sezon takımın en önemli oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Ancak kulüp, Finansal Fair Play kriterlerini ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındı. Finansal Fair Play, kulüplerin gelir ve gider dengesini koruyarak mali disiplini sağlamayı amaçlayan bir sistem olarak biliniyor. Juventus’un incelemeye alınması, hem İtalyan futbolu hem de Avrupa futbolu gündeminde geniş yankı uyandırdı.