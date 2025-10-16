onedio
Kenan Yıldız'ın Forma Giydiği Juventus'a UEFA'dan Soruşturma Açıldı

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
16.10.2025 - 19:45

Juventus forması giyen 20 yaşındaki Kenan Yıldız, bu sezon takımın en önemli oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Ancak kulüp, Finansal Fair Play kriterlerini ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındı. Finansal Fair Play, kulüplerin gelir ve gider dengesini koruyarak mali disiplini sağlamayı amaçlayan bir sistem olarak biliniyor. Juventus’un incelemeye alınması, hem İtalyan futbolu hem de Avrupa futbolu gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Juventus, UEFA'nın radarına takıldı.

UEFA, Juventus’un son mali raporlarında usulsüzlük şüphesi üzerine kulüp hakkında resmi soruşturma açtı. Kurum, Torino ekibinin gelir ve gider dengesinde şeffaflık kurallarına uyup uymadığını inceleyecek. Soruşturmanın sonucuna göre Juventus, para cezası alabilir veya nadiren de olsa Avrupa kupalarından men edilebilir.

Denetime girdiler sonuç için 2026 beklenecek.

Bu gelişmeyle birlikte Juventus’un tekrar UEFA’nın denetimi altına girdiği resmen duyurulmuş oldu. Soruşturma süreci devam ederken, kulüp yetkilileri incelemenin sonuçlarını yakından takip ediyor. Nihai kararın ise 2026 baharında açıklanması ve olası yaptırımların netleşmesi bekleniyor.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
