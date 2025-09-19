Bir Futbolsever Frankfurt Maçında Barış Alper Yılmaz'ın Kaçırdığı Pozisyonu Böyle Tiye Aldı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray turnuvaya 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başladı. Maça Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 galibiyetle başlayan sarı kırmızılılarda maçın kırılma anlarından biri Barış Alper Yılmaz'ın müsait durumda kaçırdığı pozisyondu. Bir futbolsever kaçan pozisyonla böyle dalga geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın