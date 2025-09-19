onedio
Bir Futbolsever Frankfurt Maçında Barış Alper Yılmaz'ın Kaçırdığı Pozisyonu Böyle Tiye Aldı

Bir Futbolsever Frankfurt Maçında Barış Alper Yılmaz'ın Kaçırdığı Pozisyonu Böyle Tiye Aldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
19.09.2025 - 13:55

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray turnuvaya 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başladı. Maça Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 galibiyetle başlayan sarı kırmızılılarda maçın kırılma anlarından biri Barış Alper Yılmaz'ın müsait durumda kaçırdığı pozisyondu. Bir futbolsever kaçan pozisyonla böyle dalga geçti.

İşte o anlar 📹

Oğuzhan Kaya
