onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Tek Elle Park Halinde Hareket Eden Aracı Durduran Kadın Sosyal Medyada "Wonder Woman" İlan Edildi

Tek Elle Park Halinde Hareket Eden Aracı Durduran Kadın Sosyal Medyada "Wonder Woman" İlan Edildi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.09.2025 - 11:34

İçerik Devam Ediyor

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi'nde spor salonuna giden genç kadın, park halindeki bir otomobilin hareket ettiğini fark etti. İşlek bir cadde üzerinden yola çıkarak kazaya sebebiyet verebilecek olan aracı tek eliyle tutan Serap Mutlu, sosyal medya kullanıcılarına bir kez daha 'İşte kadının gücü' dedirtti. 

Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar ise kısa sürede viral oldu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte, genç kadının otomobili tek elle durdurduğu anlar 👇

Hatay'da yol kenarında park halindeki el freni çekilmeyen aracı müdahale ederek olası bir kazaya engel olan Serap Hanım, "Yine olsa yine yapardım" dedi.

Hatay'da yol kenarında park halindeki el freni çekilmeyen aracı müdahale ederek olası bir kazaya engel olan Serap Hanım, "Yine olsa yine yapardım" dedi.

Yaşananlardan sonra İHA muhabirlerine konuşan Serap Mutlu, 

'Spora geliyordum, aracımı park ettim. Araçtan eşyalarımı aldım ve bu taraftan yürümeye başladım. Sonra aniden bir aracın kaydığını fark ettim. Dönüp dikkatli baktığımda yavaş yavaş kaymaya başlayıp gittikçe hızlanıyordu. O an hiç tereddüt etmeden durdurmaya karar verdim. İyi ki de durdurdum, çünkü bu caddede trafik çok yoğundu. Çevre yolunda çok hızlı araçlar geçiyor. Kimsenin zarar görmemesi çok güzel.' dedi. 

Olayın sosyal medyaya yansımasının ardından oğlu ile arasında geçen diyaloğu da anlatan Mutlu 'Oğlum videoyu izleyince, 'anne tek elle tutmuşsun' dedi. Sporun faydası varmış. Çünkü gerçekten bir faciaya olabilirdi, o yüzden hiç tereddüt etmedim. Yine olsa yine yapardım' dedi.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

"Esas duracaksın" 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

"Abla yoksa sen..." 👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın