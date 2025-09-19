Tek Elle Park Halinde Hareket Eden Aracı Durduran Kadın Sosyal Medyada "Wonder Woman" İlan Edildi

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi'nde spor salonuna giden genç kadın, park halindeki bir otomobilin hareket ettiğini fark etti. İşlek bir cadde üzerinden yola çıkarak kazaya sebebiyet verebilecek olan aracı tek eliyle tutan Serap Mutlu, sosyal medya kullanıcılarına bir kez daha 'İşte kadının gücü' dedirtti.
Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar ise kısa sürede viral oldu!
İşte, genç kadının otomobili tek elle durdurduğu anlar 👇
Hatay'da yol kenarında park halindeki el freni çekilmeyen aracı müdahale ederek olası bir kazaya engel olan Serap Hanım, "Yine olsa yine yapardım" dedi.
"Esas duracaksın" 👇
"Abla yoksa sen..." 👇
