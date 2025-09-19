onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kız İsteme Töreninde Babadan Damada Güldüren Soru: "Bu Cadıya Nasıl Katlanacaksın?"

Kız İsteme Töreninde Babadan Damada Güldüren Soru: "Bu Cadıya Nasıl Katlanacaksın?"

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.09.2025 - 08:51

İçerik Devam Ediyor

Kız isteme merasimlerinde bazen kahkaha, bazen gözyaşı olur… Aileler ve çiftler için son derece heyecanlı olan bu törende genellikle en çok gerilen kişi de kız babasıdır. Ancak bu kez baba öyle bir çıkış yaptı ki salondakiler gülmekten kendini alamadı. Önce müstakbel damadına 'Emin misin?' diye soran baba, 'Belli ki oğlumuzun ağzı var dili yok. Yoksa bizim bu cadıya nasıl katlanacak?' diyerek biricik kızını son derece keyifli bir seremoni ile verdi. 

Heyecan dolu anları TikTok'ta paylaşan @pelnaden sosyal medyanın da dikkatini çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte, kız isteme merasiminde görenlere "maşallah" dedirten o anlar 👇

"Belli ki oğlumuzun ağzı var dili yok. Yoksa bizim bu cadıya nasıl katlanacak?"

"Belli ki oğlumuzun ağzı var dili yok. Yoksa bizim bu cadıya nasıl katlanacak?"

Önce kızına soran baba 'Çiçeği çok beğendim' cevabı alırken, müstakbel damadına 'Sen bunu iyi düşündün mü, emin misin' demeyi de ihmal etmedi. Şakaların yapıldığı, hayır dualarının edildiği kız isteme merasimi yüzlerde tebessüme neden olurken sosyal medyada da viral oldu. 

TikTok'ta @pelnaden tarafından paylaşılan o anlara X kullanıcısının da diyecekleri vardı tabii. Kimileri babayı eleştirirken kimileri kendi babasına benzetti. Gelin, bir de sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlara göz atalım.👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Önce Pelin ve Emre'ye biz de mutluluklar dileyelim. Sonra da sözü size bırakalım! Yorumlarda buluşalım.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
3
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın