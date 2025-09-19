Kız İsteme Töreninde Babadan Damada Güldüren Soru: "Bu Cadıya Nasıl Katlanacaksın?"

Kız isteme merasimlerinde bazen kahkaha, bazen gözyaşı olur… Aileler ve çiftler için son derece heyecanlı olan bu törende genellikle en çok gerilen kişi de kız babasıdır. Ancak bu kez baba öyle bir çıkış yaptı ki salondakiler gülmekten kendini alamadı. Önce müstakbel damadına 'Emin misin?' diye soran baba, 'Belli ki oğlumuzun ağzı var dili yok. Yoksa bizim bu cadıya nasıl katlanacak?' diyerek biricik kızını son derece keyifli bir seremoni ile verdi.
Heyecan dolu anları TikTok'ta paylaşan @pelnaden sosyal medyanın da dikkatini çekti.
İşte, kız isteme merasiminde görenlere "maşallah" dedirten o anlar 👇
"Belli ki oğlumuzun ağzı var dili yok. Yoksa bizim bu cadıya nasıl katlanacak?"
