Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/
Hayal gücünüzü zorlayacak, gözlerinizi kamaştıracak, hatta göz zevkinizi altüst edecek tasarımlarla karşılaşmaya hazır olun. Bu tasarımlar o kadar garip ki, hangi mantıkla üretildiğini anlamak bile zor. Şimdiden söyleyelim; hayatı kolaylaştırmak veya estetik bir görünüm sunmak yerine, sadece 'şaşırtma' amacı güden bu tasarımlar gözlerinizi kanatacak cinsten!
Moda dünyasının en çılgın ve sınır tanımayan trendlerinden Labubu'ya, leopar desenli otomobilden canavar sandalyeye kadar bu haftaki turumuzda yok yok... Hazırsanız, Reddit'ten derlediğimiz tasarım turu başlıyor!
Gözlerinizi hazırlayın...
1. Modern mi sanat?
2. Gece görseniz korkarsınız...
3. İşte hayallerinizi süsleyen o doğum günü pastası: Mutlu yıllar!
4. Labubu çılgınlığının boyutları büyüyor...
5. Eskiyen kotların başınızın üzerinde yeri var!
6. Leopar severler burada mı?
7. Batmobile ile kapışır mı, ne dersiniz?
8. "Bu terste bir işlik var..."
9. Selim Bey'i kıskandıracak bir dekorasyon çalışması olmazsa olmazdı!
10. Yeni gelinlerin tek eksiği!
11. İşte stil... İşte tarz
12. The Beatles'a bunu yapan bize ne yapmaz?
13. Kış geliyor millet, hazırlanın!
