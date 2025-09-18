onedio
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.09.2025 - 11:03

Hayal gücünüzü zorlayacak, gözlerinizi kamaştıracak, hatta göz zevkinizi altüst edecek tasarımlarla karşılaşmaya hazır olun. Bu tasarımlar o kadar garip ki, hangi mantıkla üretildiğini anlamak bile zor. Şimdiden söyleyelim; hayatı kolaylaştırmak veya estetik bir görünüm sunmak yerine, sadece 'şaşırtma' amacı güden bu tasarımlar gözlerinizi kanatacak cinsten! 

Moda dünyasının en çılgın ve sınır tanımayan trendlerinden Labubu'ya, leopar desenli otomobilden canavar sandalyeye kadar bu haftaki turumuzda yok yok... Hazırsanız, Reddit'ten derlediğimiz tasarım turu başlıyor! 

Gözlerinizi hazırlayın...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/

Geçen Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarını da Keşfedebilirsiniz👇

1. Modern mi sanat?

1. Modern mi sanat?

Çizim, gölgeler, renkler... Aslına bakarsanız, ressamın yeteneği tartışmaya kapalı! Anacak tuvalet kağıdı seçmesi bizi biraz şaşırttı.

2. Gece görseniz korkarsınız...

2. Gece görseniz korkarsınız...

Maskeleri kim sevmez? Lakin bu biraz fazla amatör...

3. İşte hayallerinizi süsleyen o doğum günü pastası: Mutlu yıllar!

3. İşte hayallerinizi süsleyen o doğum günü pastası: Mutlu yıllar!

Görmek mi daha kötü yoksa bu pastayı yemek mi? Kararı size bırakıyoruz.

4. Labubu çılgınlığının boyutları büyüyor...

4. Labubu çılgınlığının boyutları büyüyor...

'RuPaul's Drag Race' yıldızı Joella Dynasty'nin EMMY kostümünü nasıl buldunuz?

5. Eskiyen kotların başınızın üzerinde yeri var!

5. Eskiyen kotların başınızın üzerinde yeri var!

Tarz dediğin de böyle olur zaten. Geri dönüşümün öneminden söz etmeye gerek bile yok tabii.

6. Leopar severler burada mı?

6. Leopar severler burada mı?

Her yerde karşımıza çıkan leopar deseni görmediğimiz tek yer arabalardı. O da oldu!

7. Batmobile ile kapışır mı, ne dersiniz?

7. Batmobile ile kapışır mı, ne dersiniz?

Aslında biz tarzını sevdik ama trafiğe çıkmasını istemezdik sanki...

8. "Bu terste bir işlik var..."

8. "Bu terste bir işlik var..."

Hayat bazen böyledir işte... Kapılar tersine açılır!

9. Selim Bey'i kıskandıracak bir dekorasyon çalışması olmazsa olmazdı!

9. Selim Bey'i kıskandıracak bir dekorasyon çalışması olmazsa olmazdı!

Ama uyum ve bütünlük dediğiniz bu olsa gerek!

10. Yeni gelinlerin tek eksiği!

10. Yeni gelinlerin tek eksiği!

Bu göz acıtan sandalyeyi evinizin baş köşesine buyur etmez miydiniz?

11. İşte stil... İşte tarz

11. İşte stil... İşte tarz

Yoksa siz hâlâ vücut zincirinizi almadınız mı? Ama mutlaka örümcekli olmalı unutmayın.

12. The Beatles'a bunu yapan bize ne yapmaz?

12. The Beatles'a bunu yapan bize ne yapmaz?

Bir rock efsanesini ayaklar altına almak mı? İşte bu sahiden ilginç!

13. Kış geliyor millet, hazırlanın!

13. Kış geliyor millet, hazırlanın!

Artık klavyelerin ardında yaşadığımız hayatlara atıfta bulunuyorsa eşsiz bir eser! O zaman bugün sosyalleşmeye ne dersiniz? Tabii önce favori tasarımınızı yorumlara yazmayı unutmayın. 👇

Reklam
