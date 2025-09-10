onedio
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.09.2025 - 22:44

Öyle tasarımlar hayal edin ki görenleri hayrete düşürüp göz zevkini sabote etsin! Hatta hayatı kolaylaştırmak ya da güzelleştirmek yerine, hangi mantıkla tasarlandığını çözmek de zor olsun! Bu hafta sizin için Reddit'ten derlediğimiz göz kanatan tasarım turunda tam da böyle çalışmalar var! Göz alıcı nail artlardan akılalmaz dövmelere, ev dekorasyonda doğadan ilham alanlardan camdan kulak çubuğuna bu turda yok yok... İşte karşınızda estetikten uzak, akıllarda “Bunu kim yaptı?” dedirtecek 13 tuhaf tasarım... 

Sıkı durun, başlıyoruz...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/

Geçen Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarını da Keşfedebilirsiniz

1. Doğadan ilham alan ev dekorasyonunda son nokta!

Chicago'lu sanatçı Paul Octavious'un tasarımı Mimarı Selim beyi kıskandırmayı başaracak cinsten... Peki kim evinde mantar sandalye ister?

2. Acaba hangi ihtiyacı karşıladı bu tuvalet tasarımı?

Bu hikayede yanan ise tabii ki diş fırçası.

3. İşte karşınızda "sandalyenin bacakları" adlı eser!

Aman dikkat, modern sanat çalışmalarını aratmayan bu sandalye, karanlıkta kabusa dönüşebilir.

4. Satın almak için sıraya gireceksiniz: Karides çanta!

Moda dünyasının zamansız parçaları çantalar, son yıllarda birbirinden ilginç tasarımlarla sınırları zorluyor. Kerevizden martini bardağına, domatesten pizzaya, tabii şimdi de karides çantaya keşfetmeniz gereken eşsiz çanta tasarımları var. 

Tabii eğer karides çanta ilginizi çektiyse, hemen aşağıdaki içeriğimizi de incelemelisiniz.

"Tasarım Dediğin Böyle Olur"

5. Gelecek sezonun favori görümce topuzu!

Gerçi buna topuz mu desek, yoksa gökyüzünü işaret eden bir yol tabelası mı? İşte bunu biz de çözemedik.

6. Geldik moda dünyasının ışıltısı "tırnak sanatına"

Nail art çılgınlığı her geçen gün büyüyor. Bu şıklık ise sahiden sınırları aşıyor.

7. Kabusunuz olacak...

Bakar bakmaz tüm vücudunuzu örümcekler saracakmış gibi hissetmediniz mi?

8. Alo fare hattı!

Daha ilginç telefon kılıfı görmediğinize eminiz!

9. Hadi beyler kuaföre👇

10. Yeni gelin banyosunun olmazsa olmazı: Camdan kirli kulak çubuğu

Bu tasarımı yapan kişiyi tanımayı çok isteriz. Zira bu tasarımdaki motivasyonunu bir hayli merak ediyoruz.

11. Pofidik araba...

İnsanın hemen sarılmak isteyeceği bu yumuşacık araba yağmurda ne hale geliyordur acaba? Ya da İstanbul sokaklarında başına neler gelirdi?..

12. Şimdi de estetikle müziği buluşturma zamanı!

Gitarı kaplayan pokemon kartlarının çocukluğa döndüren heyecanını hissetmişsinizdir umarız!

13. Son durak: Fazıl Say görmesin!

Sanatın içinde sanat... Peki, siz haftanın tasarımları hakkında ne düşünüyorsunuz? Favorinizi yorumlara yazmayı unutmayın.

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
