Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Öyle tasarımlar hayal edin ki görenleri hayrete düşürüp göz zevkini sabote etsin! Hatta hayatı kolaylaştırmak ya da güzelleştirmek yerine, hangi mantıkla tasarlandığını çözmek de zor olsun! Bu hafta sizin için Reddit'ten derlediğimiz göz kanatan tasarım turunda tam da böyle çalışmalar var! Göz alıcı nail artlardan akılalmaz dövmelere, ev dekorasyonda doğadan ilham alanlardan camdan kulak çubuğuna bu turda yok yok... İşte karşınızda estetikten uzak, akıllarda “Bunu kim yaptı?” dedirtecek 13 tuhaf tasarım...
Sıkı durun, başlıyoruz...
1. Doğadan ilham alan ev dekorasyonunda son nokta!
2. Acaba hangi ihtiyacı karşıladı bu tuvalet tasarımı?
3. İşte karşınızda "sandalyenin bacakları" adlı eser!
4. Satın almak için sıraya gireceksiniz: Karides çanta!
5. Gelecek sezonun favori görümce topuzu!
6. Geldik moda dünyasının ışıltısı "tırnak sanatına"
7. Kabusunuz olacak...
8. Alo fare hattı!
9. Hadi beyler kuaföre👇
10. Yeni gelin banyosunun olmazsa olmazı: Camdan kirli kulak çubuğu
11. Pofidik araba...
12. Şimdi de estetikle müziği buluşturma zamanı!
13. Son durak: Fazıl Say görmesin!
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
