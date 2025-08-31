Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/
Hayatımızı kolaylaştıracağını düşündüğümüz bazı tasarımların sınırlarını aştığını hayal edin! Öyle ki yaratıcılık sınırlarını aşarak işlevsiz ve mantıksız hale gelen tasarımlar aynı zamanda gözlerimizi de rahatsız edecek... İşte sizin için seçtiğimiz bir dizi ilginç tasarım.
Bu haftanın tasarım turunda, Mimar Selim Bey'in hayal gücünü aşan tuvalet halısından, moda dünyasının gözünü kanatan ayakkabı tasarımına yok yok! Bakalım, Reddit'ten derlediğimiz 13 göz yoran ve akla hayale sığmayan tasarım arasından favorinizin hangisi olacak?
İşte, başlıyoruz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Moda dünyasını hüzünlendiren bir tasarım ile ilk adımı atıyoruz!
2. Seven, sevdiğinin yüzünü başına kazıtsın...
3. Ninja Kaplumbağalar'ın gözü yaşlı!
4. Haftanın beklenen nail art felaketi!
5. Mimar Selim Bey'i anmadan olmaz değil mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. İşte, banyo şıklığı...
7. Fazla duvar kağını nasıl mı değerlendireceksiniz?
8. Bunu kim, neden yaptı?
9. İnsan mı, köpek balığı mı?
10. 2015 yılında trafiğin yıldızıydı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Gözünüz de algınız da bozulabilir!
12. Düğün topuz modeli mi arıyorsunuz?
13. Oyuncak gibi oyuncak: Dev tırnak seti!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın