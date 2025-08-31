onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.08.2025 - 23:59

Hayatımızı kolaylaştıracağını düşündüğümüz bazı tasarımların sınırlarını aştığını hayal edin! Öyle ki yaratıcılık sınırlarını aşarak işlevsiz ve mantıksız hale gelen tasarımlar aynı zamanda gözlerimizi de rahatsız edecek... İşte sizin için seçtiğimiz bir dizi ilginç tasarım.

Bu haftanın tasarım turunda, Mimar Selim Bey'in hayal gücünü aşan tuvalet halısından, moda dünyasının gözünü kanatan ayakkabı tasarımına yok yok! Bakalım, Reddit'ten derlediğimiz 13 göz yoran ve akla hayale sığmayan tasarım arasından favorinizin hangisi olacak?

İşte, başlıyoruz...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/

Geçen Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarını da Keşfedebilirsiniz👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Moda dünyasını hüzünlendiren bir tasarım ile ilk adımı atıyoruz!

1. Moda dünyasını hüzünlendiren bir tasarım ile ilk adımı atıyoruz!

Doğadan ilham alan bir moda akımından çok daha fazlası ile karşınızdayız. Zira, doğada zarafet ve kusursuzluk varken bu tasarımda dehşet var!

2. Seven, sevdiğinin yüzünü başına kazıtsın...

2. Seven, sevdiğinin yüzünü başına kazıtsın...

Başımıza daha neler gelecek acaba?

3. Ninja Kaplumbağalar'ın gözü yaşlı!

3. Ninja Kaplumbağalar'ın gözü yaşlı!

Leonarda, Raphael, Michelangelo ve Donatello'nun yer aldığı, ilk kez 1987 yılında siyah-beyaz bir roman olarak yayımlanan Ninja Kaplumbağalar, bunu görmese iyi olacak. Bu görüntü Usta Splinter için de hüzünlü olabilir.

4. Haftanın beklenen nail art felaketi!

4. Haftanın beklenen nail art felaketi!

Şıklıkta ve güzellikle sınırları aşmaya hazır olanları görelim... Şimdi elleriniz göz kamaştıracak!

5. Mimar Selim Bey'i anmadan olmaz değil mi?

5. Mimar Selim Bey'i anmadan olmaz değil mi?

Gözlerinizi kamaştıracak bu fırın tasarımı her mutfağa lazım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İşte, banyo şıklığı...

6. İşte, banyo şıklığı...

Merak edenler için açıklıyoruz: Tuvalette tam da ihtiyacınız olan o kahverengi detayı tabii ki yapay zeka ile tasarlamadık.

7. Fazla duvar kağını nasıl mı değerlendireceksiniz?

7. Fazla duvar kağını nasıl mı değerlendireceksiniz?

Dekorasyonda uyum dediğin bu olsa gerek... Sizin de gözleriniz sızladı mı?

8. Bunu kim, neden yaptı?

8. Bunu kim, neden yaptı?

Hayvanlara yapılan bu işkenceden vazgeçsek artık olmaz mı?

9. İnsan mı, köpek balığı mı?

9. İnsan mı, köpek balığı mı?

Söylenecek çok söz yok aslında, çünkü tasarımcı da aslında ne yaptığından haberdar olmayabilir.

10. 2015 yılında trafiğin yıldızıydı!

10. 2015 yılında trafiğin yıldızıydı!

Peki, sizce bu bir araba mı yoksa motosiklet mi? Şeker altın boyası, stereo sistemi, özel jantları, LED farları ve göz alıcı iç mekanıyla onunla trafiğe çıkmak bir ayrıcalık.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Gözünüz de algınız da bozulabilir!

11. Gözünüz de algınız da bozulabilir!

Kaş yapayım derken göz çıkartmak dedikleri de bu olsa gerek.

12. Düğün topuz modeli mi arıyorsunuz?

12. Düğün topuz modeli mi arıyorsunuz?

Görümceler, eltiler ve hatta baldızlar buraya... Bu saç modeli 2026 düğünlerinin trendi olacak gibi görünüyor.

13. Oyuncak gibi oyuncak: Dev tırnak seti!

13. Oyuncak gibi oyuncak: Dev tırnak seti!

Şimdi söz sizde, favori tasarımınız hangisi? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın