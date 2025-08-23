Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Hayatımızı kolaylaştırmasını hayal ettiğimiz tasarımlar bazen öyle bir noktaya gelir ki adeta gözlerimizi kanatır! Üstelik bu tasarımların işlevsellikten uzak, mantık dışı ve göze resmen saldırı niteliğinde olduğunu da söyleyebiliriz. İşte sizin için birbirinden ilginç tasarımlar seçtik.
Mimar Selim beyin aklına gelmeyen ev dekorasyonundan moda dünyasının gözünü kanatan stillere bu haftanın tasarım turunda yok yok... Bakalım 13 göz yoran, akla ziyan tasarım 9GAG tasarımı arasından favoriniz hangisi olacak?
İşte, başlıyoruz...
1. Orada neler oluyor?
2. Gözyaşlarınıza hakim olun...
3. Göz alıcı şıklık!
4. Nerede bu yapı denetim?
5. Bu cinsiyetçi tavıra söyleyecek söz bulamıyoruz!
6. Siz yemek yaparken çocuklarınız bolca eğlenecek!
7. Bu işte bir terslik var gibi ama siz bilirsiniz...
8. Bazı yollar hiçbir yere çıkmaz!
9. Erişiminiz engellendi...
10. Sana çıkan yollarım tıkalı...
11. Gitmek istemiyorsanız, bu yol tam size göre!
12. Hem duş hem pisuvar!
13. Yarım kalanlara rağmen...
