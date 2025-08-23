onedio
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.08.2025 - 00:07

Hayatımızı kolaylaştırmasını hayal ettiğimiz tasarımlar bazen öyle bir noktaya gelir ki adeta gözlerimizi kanatır! Üstelik bu tasarımların işlevsellikten uzak, mantık dışı ve göze resmen saldırı niteliğinde olduğunu da söyleyebiliriz. İşte sizin için birbirinden ilginç tasarımlar seçtik. 

Mimar Selim beyin aklına gelmeyen ev dekorasyonundan moda dünyasının gözünü kanatan stillere bu haftanın tasarım turunda yok yok... Bakalım 13 göz yoran, akla ziyan tasarım 9GAG tasarımı arasından favoriniz hangisi olacak? 

İşte, başlıyoruz...

1. Orada neler oluyor?

Bu ışıltılı hayatı siz seçmiş olmalısınız... Oysa artık altından yapılan tuvaletlerden daha havalı bir yer bulamayız sanıyorduk!

2. Gözyaşlarınıza hakim olun...

Yüzünüze dövme yaptırmanıza gerek kalmayacak o şapka tasarımı!

3. Göz alıcı şıklık!

Moda dünyasının konuştuğu kadın metroda görüldü. Görenleri soracak olursanız, elbette hipnotize olmuş durumdalar.

4. Nerede bu yapı denetim?

Belki de bu odaya dışarıdan girmeyi tercih ediyorlardır, ne dersiniz?

5. Bu cinsiyetçi tavıra söyleyecek söz bulamıyoruz!

Bunu ancak bir erkek beyni tasarlamıştır demeden de geçemiyoruz!

6. Siz yemek yaparken çocuklarınız bolca eğlenecek!

Kaydırak olmayan mutfak istemem... Bu arada bu tasarımdan itibaren görecekleriniz Mimar Selim Beyi bir hayli kıskandıracak, bizden söylemesi.

7. Bu işte bir terslik var gibi ama siz bilirsiniz...

Sular banyodan dışarı taşmıyor mudur acaba?

8. Bazı yollar hiçbir yere çıkmaz!

Her merdivenin sonunda kapı olacak diye bir kural yok tabii ki!

9. Erişiminiz engellendi...

Ocağı kullanmanıza gerek yok! Sanıyoruz, iç mimarımız evde yemek yapmayı tercih etmiyor.

10. Sana çıkan yollarım tıkalı...

Küvete ancak lavabodan atlayarak geçebilirsiniz.

11. Gitmek istemiyorsanız, bu yol tam size göre!

Belki de kaykaycılar için özel olarak ayrılmıştır, ne dersiniz?

12. Hem duş hem pisuvar!

Bir taşla iki kuş vurmak isteyenler için eşsiz bir çözüm.

13. Yarım kalanlara rağmen...

Olmuyorsa, zorlamayın! Söz sizde, favori tasarımınızı bir hayli merak ediyoruz. Yorumlarda buluşalım. 👇

