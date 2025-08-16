Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/
Sanat mı, yoksa şaka mı? Yaratıcılık algınızı derinden sarsacak birbirinden ilginç tasarımları keşfedeceğimiz bir tura çıkıyoruz. Haftanın göz kanatan tasarım turunda elişi küflü limondan Pedro Pascal terliklere, istiridye gözünden çift sarılı yumurta nail arta yok yok... Acaba sizin için Reddit'ten seçtiğimiz 13 akla ziyan, göz yoran tasarım arasından favoriniz hangisi olacak?
İşte, başlıyoruz...
1. Hayırlı anne-baba dedikleri bu olsa gerek!
2. Tahmin edin bakalım neyin reklamı bu?
3. Doğadan ilham almak dedikleri bu olsa gerek!
4. Sushi mi, nail art mı?
5. Küf sanatı...
6. İşte karşınızda Kırmızı Başlık'taki hain kurt!
7. Gözlüklerim şekil, önümden çekil...
8. "Moda dünyasının gözyaşları" adlı çalışma
9. Pedro Pascal mı o?
10. Kahvaltıda çift sarılı, çok pişmiş yumurta var!
11. Biri bizi gözetliyor...
12. Mimar Selim Bey görmesin!
13. Ekmek, pardon peçete alır mısınız?
