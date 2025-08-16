onedio
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.08.2025 - 16:02

Sanat mı, yoksa şaka mı? Yaratıcılık algınızı derinden sarsacak birbirinden ilginç tasarımları keşfedeceğimiz bir tura çıkıyoruz. Haftanın göz kanatan tasarım turunda elişi küflü limondan Pedro Pascal terliklere, istiridye gözünden çift sarılı yumurta nail arta yok yok... Acaba sizin için Reddit'ten seçtiğimiz 13 akla ziyan, göz yoran tasarım arasından favoriniz hangisi olacak? 

İşte, başlıyoruz...

1. Hayırlı anne-baba dedikleri bu olsa gerek!

1. Hayırlı anne-baba dedikleri bu olsa gerek!

İnsan evladına bunu yapar mı, efendim? Bu nasıl şaka... Tabii ufaklığın saç tıraşında hayal ettiği bu değildir umarız.

2. Tahmin edin bakalım neyin reklamı bu?

2. Tahmin edin bakalım neyin reklamı bu?

Siz daha fazla merakta bırakmayalım, havuz kurulumu yapan bir şirketin dehşete düşüren reklamıyla karşı karşıyasınız.

3. Doğadan ilham almak dedikleri bu olsa gerek!

3. Doğadan ilham almak dedikleri bu olsa gerek!

Yapılma amacını soracak olursanız, biz de bilmiyoruz. Zira, kılıç balığı misillemesinden daha kötü bir şaka gelmiyor aklımıza...

4. Sushi mi, nail art mı?

4. Sushi mi, nail art mı?

Bu lezzetli tırnaklar kimin hayallerini süslemez ki!

5. Küf sanatı...

5. Küf sanatı...

Kathleen Ryan'ın tasarımları arasında dikkat çeken ve yarı değerli taşlarla yapılan bu limon olağanüstü derece gerçek gibi görünüyor.

6. İşte karşınızda Kırmızı Başlık'taki hain kurt!

6. İşte karşınızda Kırmızı Başlık'taki hain kurt!

'Ama büyükanne... ne kadar büyük kulakların var!' Peki, evinize böyle bir biblo almak ister misiniz?

7. Gözlüklerim şekil, önümden çekil...

7. Gözlüklerim şekil, önümden çekil...

Tarz sahibi yakışıklılar beğendi! Ama biz yorum yapmamayı tercih edeceğiz.

8. "Moda dünyasının gözyaşları" adlı çalışma

8. "Moda dünyasının gözyaşları" adlı çalışma

Sık sık bahsettiğimiz spor şıklık bu değildi ama yine de siz bilirsiniz.

9. Pedro Pascal mı o?

9. Pedro Pascal mı o?

Pedro Pascal'ı bu hale getiren hayat bize neler yapmaz...

10. Kahvaltıda çift sarılı, çok pişmiş yumurta var!

10. Kahvaltıda çift sarılı, çok pişmiş yumurta var!

Yakaladık sizi, bazı tırnaklarda yumurtanın sarısını unutmuşsunuz.

11. Biri bizi gözetliyor...

11. Biri bizi gözetliyor...

Bu denli gerçek bir gözün istiridye kabuğundan size bakması biraz rahatsız edici olabilir.

12. Mimar Selim Bey görmesin!

12. Mimar Selim Bey görmesin!

Yazılımcı, bilgisayar mühendisi ya da veri bilimci ya robotik mühendislerine özel eşi görülmemiş ofis tasarımı!

13. Ekmek, pardon peçete alır mısınız?

13. Ekmek, pardon peçete alır mısınız?

Merak ediyoruz, sizin favori tasarımınız hangisi? Yorumlarda buluşalım.

