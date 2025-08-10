Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/
Estetikle alakası olmayan, hatta aklın ürünü olduğunu anlaşılmayan tasarımlar modern sanat turuna hoş geldiniz. Zira, sizin için öyle tasarımlar seçtik ki modern sanat eserlerini aratmayacak kadar sınır tanımaz ve ilginçler. İşte bu tur, çığlık atan kaplumbağa biblolarından sosisli çantaya, balık nail arttan küf temalı pastaya yaratıcılık algınızı derinden sarsacak! Bakalım Reddit'ten sizin için seçtiğimiz 13 hangi göz kanatan tasarım arasından favoriniz hangisi olacak?
İşte, başlıyoruz...
1. Sen sus gözlerin konuşsun!
2. 35 yaş doğum günü pastanız.
3. Mimar Selim Bey tarzı... Nerede olsa tanırız!
4. Dünyanın en rahatsız koltuğu!
5. Hanım kızlarımızın ayaklı tatil hikayelerini aratmayan o heykel...
6. 50'ler modasıyla tanışın!
7. Peki, 2000'lerde moda daha mı iyi?
8. Ama bir sosisli çantanız olmalı...
9. Şimdi de nail art severleri görelim!
10. Labubu bebekleri unutun Furby geri döndü hanımlar beyler...
11. Vertigo satranç tahtası!
12. İsyan...
13. Doğayı yaşatmanın bir yolu vardır daima!
