Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
10.08.2025 - 23:31

Estetikle alakası olmayan, hatta aklın ürünü olduğunu anlaşılmayan tasarımlar modern sanat turuna hoş geldiniz. Zira, sizin için öyle tasarımlar seçtik ki modern sanat eserlerini aratmayacak kadar sınır tanımaz ve ilginçler. İşte bu tur, çığlık atan kaplumbağa biblolarından sosisli çantaya, balık nail arttan küf temalı pastaya yaratıcılık algınızı derinden sarsacak! Bakalım Reddit'ten sizin için seçtiğimiz 13 hangi göz kanatan tasarım arasından favoriniz hangisi olacak? 

İşte, başlıyoruz...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/

1. Sen sus gözlerin konuşsun!

Saçını böyle kestirmeyen erkek de ne bileyim... Bu tarzı ülkemiz sokaklarında da görmek isteriz.

2. 35 yaş doğum günü pastanız.

Ne demiş Cahit Sıtkı Tarancı, 'Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder...'

3. Mimar Selim Bey tarzı... Nerede olsa tanırız!

Bu mutfağı mandala sever bir müşterisi için tasarladığını ise söylememize bile gerek yok.

4. Dünyanın en rahatsız koltuğu!

Peki sizce, sırf pembe olduğu beğenenler çıkar mı?

5. Hanım kızlarımızın ayaklı tatil hikayelerini aratmayan o heykel...

Siz de yaz bitmeden atın bir hikaye efendim.

6. 50'ler modasıyla tanışın!

Şapka bir yerde gözlük bir yerde diyorsanız, tatile giderken toparlanmanız zor oluyorsa ikisi bir arada konsept tam size göre.

7. Peki, 2000'lerde moda daha mı iyi?

En iyisi biz susalım da tasarımlar anlatsın moda dünyasına kan ağlatan günümüz tarzını...

8. Ama bir sosisli çantanız olmalı...

Yeme de yanında yat dedikleri bu olsa gerek.

9. Şimdi de nail art severleri görelim!

Her parmakta bir balık... Vallahi kokusu buraya kadar geldi.

10. Labubu bebekleri unutun Furby geri döndü hanımlar beyler...

Nail art için biraz abartı olsa da bilenler bilir, Furby 1990'ların efsanesiydi!

11. Vertigo satranç tahtası!

Kale bile her zaman düz gidemeyebiliyor demek ki bu hayatta.

12. İsyan...

Doğaya yapılan eziyete, kirliliğe, yangınlara, iklim krizine ve küresel ısınmaya isyan eden bir çalışma olsa gerek. Aksi açıklanamaz!

13. Doğayı yaşatmanın bir yolu vardır daima!

Yeşil nerede olsa güzel diyorsanız bile yine de bunu yapmamanızı tavsiye edeceğiz. Bunun yerine doğayı sahiden sevseniz ve korusanız yeter, değil mi?

