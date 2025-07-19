Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/
'Bunu kim onayladı?' dedirten tasarım felaketleriyle aklın sınırlarını zorluyoruz! Modern sanat eserlerini aratmayan çiçek pisuvarlar ve Trump'lı saç kesimi tasarım ve yaratıcılık algınızı derinden sarsacak! Acaba bu hafta sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 hangi aklın ürünü olduğu anlaşılmayan tasarım arasından favoriniz hangisi olacak? Size 'Vay be' ve 'Yok artık...' dedirten tasarımları yorumlara yazmayı ise unutmayın!
İşte, başlıyoruz...
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1. Bu devirde yere sağlam basmak şart!
2. Bunu Homer Simpson görmese iyi olacak!
3. Trump mı?..
4. Biz en iyisi moda dünyasını biraz daha zorlayalım...
5. Çiçek gibi atmosfer!
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6. Biraz da sanat...
7. Zombi gitar
8. Göz kanatan tasarımların vazgeçilmezi: Nail art!
9. "Hayat şaşırtır hep zaten..."
10. Kedi severler isyanda!
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11. Biraz da korku...
12. "Nimetle şaka olmaz!"
13. Doğadan ilham almadan olmazdı!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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