Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

'Bunu kim onayladı?' dedirten tasarım felaketleriyle aklın sınırlarını zorluyoruz! Modern sanat eserlerini aratmayan çiçek pisuvarlar ve Trump'lı saç kesimi tasarım ve yaratıcılık algınızı derinden sarsacak! Acaba bu hafta sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 hangi aklın ürünü olduğu anlaşılmayan tasarım arasından favoriniz hangisi olacak? Size 'Vay be' ve 'Yok artık...' dedirten tasarımları yorumlara yazmayı ise unutmayın!

İşte, başlıyoruz...