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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.07.2025 - 16:43

'Bunu kim onayladı?' dedirten tasarım felaketleriyle aklın sınırlarını zorluyoruz!  Modern sanat eserlerini aratmayan çiçek pisuvarlar ve Trump'lı saç kesimi tasarım ve yaratıcılık algınızı derinden sarsacak! Acaba bu hafta sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 hangi aklın ürünü olduğu anlaşılmayan tasarım arasından favoriniz hangisi olacak? Size 'Vay be' ve 'Yok artık...'  dedirten tasarımları yorumlara yazmayı ise unutmayın! 

İşte, başlıyoruz...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/

Geçen Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarını da Keşfedebilirsiniz👇

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1. Bu devirde yere sağlam basmak şart!

1. Bu devirde yere sağlam basmak şart!

Moda dünyasının bu keskin hatlara sahip eşsiz ayakkabı hakkında ne düşündüğünü ise bir hayli merak ediyoruz.

2. Bunu Homer Simpson görmese iyi olacak!

2. Bunu Homer Simpson görmese iyi olacak!

Siz Marge'ı başınızda taşıyacak kadar seviyor musunuz? Ya da bu kadar sevdiğiniz biri var mı?

3. Trump mı?..

3. Trump mı?..

Açıkçası ne desek bilemedik... Biz Marge'a razıydık aslında!

4. Biz en iyisi moda dünyasını biraz daha zorlayalım...

4. Biz en iyisi moda dünyasını biraz daha zorlayalım...

Bu göz kamaştırıcı Bay Patates Kafa yüzüğüyle evlenme teklifi almak ister misiniz? Evlilik teklifi öncesi bu yüzükle sevgilisine şaka yapan adama 'Evet' denmesi de bizi biraz şaşırttı.

5. Çiçek gibi atmosfer!

5. Çiçek gibi atmosfer!

Zaten pisuvar dediğin böyle olmalı!

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6. Biraz da sanat...

6. Biraz da sanat...

Galiba insan buna oturmaya kıyamaz! Acaba aslında bir sanatçının modern sanat eseri olabilir mi?

7. Zombi gitar

7. Zombi gitar

Sanat dünyasının gözü yaşlı... John Lennon'ın gitarının 2,4 milyon dolara satıldığı, Kurt Cobain'in parçaladığı Fender Stratocaster marka gitarın 596 bin dolara satıldığı bir dünyada bunu görmemeliydik!

8. Göz kanatan tasarımların vazgeçilmezi: Nail art!

8. Göz kanatan tasarımların vazgeçilmezi: Nail art!

Yarın topluca Kadıköy'den hareket edip sushi nail art yaptırmaya gidiyor muyuz kızlar?

9. "Hayat şaşırtır hep zaten..."

9. "Hayat şaşırtır hep zaten..."

Dövmeci ile husumet yaşamayın demiyor muyuz size? Alın işte gereksiz tartışmaların ardından başınıza gelen!

10. Kedi severler isyanda!

10. Kedi severler isyanda!

Bir insan neden kusan kedi şeklinde renkli cam (vitray) tasarımı yapar ki? Üstelik dünyada bakmaya kıyılamayacak güzel milyonlarca vitray tasarım varken...

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11. Biraz da korku...

11. Biraz da korku...

Ne yalan söyleyelim biz bu tasarımı sevdik! Hem sınırları zorlamış hem de sıradaki Cadılar Bayramı için aradığımız model.

12. "Nimetle şaka olmaz!"

12. "Nimetle şaka olmaz!"

Barbie'nin ne suçu vardı? Umarız bir çocuk bu tasarım yüzünden gözyaşlarına boğulmamıştır.

13. Doğadan ilham almadan olmazdı!

13. Doğadan ilham almadan olmazdı!

Sıra sizde, yorumlarda buluşalım! Hangi tasarıma bayıldınız? Ya da hangi tasarım gözlerinizi kanattı?

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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