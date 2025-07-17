Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/
Ziyafet hayal ederek çıktığınız akşam yemeğinde, masaya geldiğinde hayatı sorgulamanıza neden olacak sunumlarla karşı karşıya gelseniz ne yapardınız? Sizin için bu hafta da bi' acayip lezzet turu hazırladık. Üstelik bu hafta, şef sunumlarından sokak lezzetlerine akıl almaz sunumlar arasında Barbie de vardı, siyah kuğu da... Bakalım Reddit'ten derlediğimiz göz kanatan 13 sunum arasında sizin favoriniz hangisi olacak?
İştahınız kalırsa afiyet olsun!
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1. Peçete koleksiyoncusu şefin sunumlarıyla başlıyoruz!
2. "O, yuvasız çalı kuşu. Bense kafeste kanarya..."
3. Tuğlada tavuk
4. Sırada Özbekistan'dan lezzetler var!
5. Ganimetler kuştan...
6. Barbie'den sonra Ken de gelir diye korkuyoruz!
7. Simülasyonda olduğumuzun kanıtı!
8. Tatlı mı yemek istiyorsunuz: Biraz kazın öyleyse!
9. Bardakta bacon
10. Taş gibi sunum!
11. İpe et sermişler... yine!
12. Taşı sıkıp suyunu çıkarma zamanı!
13. İzlemeyen yoktur: Black Swan
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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