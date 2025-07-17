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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.07.2025 - 09:40

Ziyafet hayal ederek çıktığınız akşam yemeğinde, masaya geldiğinde hayatı sorgulamanıza neden olacak sunumlarla karşı karşıya gelseniz ne yapardınız? Sizin için bu hafta da bi' acayip lezzet turu hazırladık. Üstelik bu hafta, şef sunumlarından sokak lezzetlerine akıl almaz sunumlar arasında Barbie de vardı, siyah kuğu da... Bakalım Reddit'ten derlediğimiz göz kanatan 13 sunum arasında sizin favoriniz hangisi olacak? 

İştahınız kalırsa afiyet olsun!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçtiğimiz Haftanın Göz Kanatan Sunumları da Burada 👇

1. Peçete koleksiyoncusu şefin sunumlarıyla başlıyoruz!

1. Peçete koleksiyoncusu şefin sunumlarıyla başlıyoruz!

Renk uyumuna dikkat çekmek isteriz. Tabi menüdeki her lezzete uygun peçete var mı onu da merak ediyoruz.

2. "O, yuvasız çalı kuşu. Bense kafeste kanarya..."

2. "O, yuvasız çalı kuşu. Bense kafeste kanarya..."

Çıtır tavuk sunumununu, tavuk kafesinde yapmak kimin aklına gelirdi ki... Bu arada bu akşam yemeği biraz zorlu geçmiş. Zira, tavuk kafesten çıkarılmadığı sürece kesilememiş. Patates kızartmaları ise metale takılıp kalmış. Yine de afiyet olmuştur sanıyoruz.

3. Tuğlada tavuk

3. Tuğlada tavuk

Kiremitte köfteyi bilirsiniz belki ama bu yeni! Ana vatanı ise Londra.

4. Sırada Özbekistan'dan lezzetler var!

4. Sırada Özbekistan'dan lezzetler var!

Kütük üzerinde sosis sunumu hijyen açısından rahatsız edici bulunmuş. Görünen o ki kütükte karınca olma ihtimali biraz endişe vermiş.

5. Ganimetler kuştan...

5. Ganimetler kuştan...

Kuşun ardından kokteyl içmek son zamanların modası oldu!

6. Barbie'den sonra Ken de gelir diye korkuyoruz!

6. Barbie'den sonra Ken de gelir diye korkuyoruz!

Kafada deli sorular: Peki, bu etli Barbie servisten sonra yıkanabiliyor mu?

7. Simülasyonda olduğumuzun kanıtı!

7. Simülasyonda olduğumuzun kanıtı!

Anlaşılan, deneklere ilaçları verildi...

8. Tatlı mı yemek istiyorsunuz: Biraz kazın öyleyse!

8. Tatlı mı yemek istiyorsunuz: Biraz kazın öyleyse!

Tatlının kalorisini yakmak kolay mı? Kürekle kazarak yerseniz, diyetiniz bozulmaz.

9. Bardakta bacon

9. Bardakta bacon

Özensizlikte zirveye ulaşan bardakta sunumu da görünce insan biraz sinirleniyor canım...

10. Taş gibi sunum!

10. Taş gibi sunum!

İçindekileri ekmek sanmayın zira, onlar bildiğiniz taş!

11. İpe et sermişler... yine!

11. İpe et sermişler... yine!

Jambon, bal ve keçi peynirli focaccia bir arada bir hayli lezzetli olabilir. Ama çamaşır ipinde hijyenik olmadığı kesin.

12. Taşı sıkıp suyunu çıkarma zamanı!

12. Taşı sıkıp suyunu çıkarma zamanı!

Aman dikkat: 6 lokmalık bu enfes sunum için her lokmada bir minik kayayı çatalla kazımak zorundasınız.

13. İzlemeyen yoktur: Black Swan

13. İzlemeyen yoktur: Black Swan

Siyah Kuğu filmi efsaneydi ama bu ekmekler efsaneler arasında yerini alamayacak gibi. Peki, sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda buluşalım!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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