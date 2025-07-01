Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/
Alıştığınız sunumları unutun, bi' acayip lezzet turuna çıkıyoruz! Kimi zaman ünlü şeflerin yönetimindeki lüks restoranların kimi zamansa salaş mekanların sınırı aşan yorumlarıyla tuhaf mı tuhaf sunumlara dönüştürdüğü lezzetlerle tanışmaya hazır olun. Zira masaya geldiğinde hayatı sorgulamanıza neden olacak sunumlarda bu hafta; yumurta kabında tako da var, bir kuşun kanadına takılıp gelmiş enfes bir kokteyl de... Bakalım Reddit'ten derlediğimiz iştah kapatan 13 sunum arasında favoriniz hangisi olacak?
İştahınız kalırsa afiyet olsun!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. San Fermín Festivali'ni aratmayan sunum!
2. Meksikalıların gözü yaşlı...
3. Zaten salata dediğin beyin yakmalı!
4. Arjantin'e gidiyoruz: Empanada yemeye!
5. Doğadan taptaze...
6. Tavada İngiliz kahvaltısı
7. Diyecek bir şeyimiz kalmadı galiba...
8. "Masaya ayak konulmaz..."
9. Ayakkabı tabanında balık yer misiniz?
10. Geometri öğreniyorum: Ders 1
11. Biz de bir bardak salata alabilir miyiz lütfen?
12. Kaşık mı, kürek mi?
13. Ajda Pekkan'ın da dediği gibi "Çerçeve değil, resim arıyorum."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın