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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.07.2025 - 09:36

Alıştığınız sunumları unutun, bi' acayip lezzet turuna çıkıyoruz! Kimi zaman ünlü şeflerin yönetimindeki lüks restoranların kimi zamansa salaş mekanların sınırı aşan yorumlarıyla tuhaf mı tuhaf sunumlara dönüştürdüğü lezzetlerle tanışmaya hazır olun. Zira masaya geldiğinde hayatı sorgulamanıza neden olacak sunumlarda bu hafta; yumurta kabında tako da var, bir kuşun kanadına takılıp gelmiş enfes bir kokteyl de... Bakalım Reddit'ten derlediğimiz iştah kapatan 13 sunum arasında favoriniz hangisi olacak? 

İştahınız kalırsa afiyet olsun!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçtiğimiz Haftanın Göz Kanatan Sunumları da Burada 👇

1. San Fermín Festivali'ni aratmayan sunum!

1. San Fermín Festivali'ni aratmayan sunum!

Temmuz ayında İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenen San Fermín Festivali bilmeyeniniz yoktur. Bize soracak olursanız, bu sunum da ancak İspanya'ya Boğa Koşusuna yakışır.

2. Meksikalıların gözü yaşlı...

2. Meksikalıların gözü yaşlı...

Yumurta kabında sunum, Meksika sokaklarının vazgeçilmez lezzeti taco'ya yapılmış bir saygısızlık değil de ne?

3. Zaten salata dediğin beyin yakmalı!

3. Zaten salata dediğin beyin yakmalı!

Belki de burası bir fit restorandır ve tek amaç hepimizi salatayla zayıflatıp bu tarz sunum tabaklarına dönüştürmektir... Ne dersiniz?

4. Arjantin'e gidiyoruz: Empanada yemeye!

4. Arjantin'e gidiyoruz: Empanada yemeye!

Empanada'ların kavanoza sıkışmış olması dışında ise hiçbir sorun yok.

5. Doğadan taptaze...

5. Doğadan taptaze...

Ağaç gövdesinden akan reçineyi anımsatsa da tadı enfes bir brownie ve dondurma sunumuyla karşınızdayız.

6. Tavada İngiliz kahvaltısı

6. Tavada İngiliz kahvaltısı

Evde denemeyiniz! Zira tavayı çizdiğinizi gördüğünde annenizle aranızda biraz sorun çıkabilir!

7. Diyecek bir şeyimiz kalmadı galiba...

7. Diyecek bir şeyimiz kalmadı galiba...

Kuşun ardından bu kez yumurta değil kokteyl çıktı!

8. "Masaya ayak konulmaz..."

8. "Masaya ayak konulmaz..."

Kaç defa söyledik ama dinletemedik maalesef!

9. Ayakkabı tabanında balık yer misiniz?

9. Ayakkabı tabanında balık yer misiniz?

Hijyen için yeşil bir yaprak seçilmesi de ikonik tabii...

10. Geometri öğreniyorum: Ders 1

10. Geometri öğreniyorum: Ders 1

Gerçek bir lezzet şöleni için en sona kübü bırakın.

11. Biz de bir bardak salata alabilir miyiz lütfen?

11. Biz de bir bardak salata alabilir miyiz lütfen?

Tabakları olmasına rağmen ısrarla ya tavada ya bardakta sonuyorlar.

12. Kaşık mı, kürek mi?

12. Kaşık mı, kürek mi?

Aslına bakarsanız, kürek kürek tatlı yemek hiç fena fikir değil.

13. Ajda Pekkan'ın da dediği gibi "Çerçeve değil, resim arıyorum."

13. Ajda Pekkan'ın da dediği gibi "Çerçeve değil, resim arıyorum."

Peki, sizin favori lezzetiniz hangisiydi? Yorumlarda buluşalım.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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