Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/
Haftanın bi' acayip lezzet turuna hazır mısınız? Lüks restoranlardan, ünlü şeflerden ve salaş mekanlardan sınırı aşan lezzet dokunuşlarıyla iştahınızı kapatan enfes sunumları sizin için derledik. Aklınızın ucundan dahi geçmeyecek sunum şekilleri ile bu hafta ağaçta ekmek de yiyeceğiz capcanlı ve hareketli salata da... Acaba, sizin için Reddit'ten derlediğimiz iştah kapatan sunumlar arasında favoriniz hangisi olacak?
İştahınız kalırsa afiyet olsun!
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1. İşte, tatlı krizlerine yakışan bir mizah anlayışı!
2. Neredeyse her şeyin normal olduğunu düşünecektik!
3. Ekmek ağacı, görmedik de demeyin!
4. "Bize 35 plaka bir burger lütfen"
5. Taco tabağı dediğin böyle olur!
6. Müşterilerin sabrını sınayan dondurma sunumu!
7. Canlı salyangozlarla servis edilen efsane bir salata!
8. Peçetelikte ziyafet...
9. Mandallar steril mi?
10. Biz şiş yaptık kebap yaptık da siz ne yaptınız?
11. Bir mandal krizi daha...
12. Aslında anormal değil ama bir gariplik de yok değil!
13. Pas yemek isteyenlere özel sunum!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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