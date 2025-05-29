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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.05.2025 - 21:21

Haftanın bi' acayip lezzet turuna hazır mısınız? Lüks restoranlardan, ünlü şeflerden ve salaş mekanlardan sınırı aşan lezzet dokunuşlarıyla iştahınızı kapatan enfes sunumları sizin için derledik. Aklınızın ucundan dahi geçmeyecek sunum şekilleri ile bu hafta ağaçta ekmek de yiyeceğiz capcanlı ve hareketli salata da... Acaba, sizin için Reddit'ten derlediğimiz iştah kapatan sunumlar arasında favoriniz hangisi olacak? 

İştahınız kalırsa afiyet olsun!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçtiğimiz Haftanın Göz Kanatan Sunumları da Burada 👇

1. İşte, tatlı krizlerine yakışan bir mizah anlayışı!

1. İşte, tatlı krizlerine yakışan bir mizah anlayışı!

Lezzetinin bir harika olduğuna da eminiz üstelik. Peki, siz kaç kürek tatlı yerdiniz?

2. Neredeyse her şeyin normal olduğunu düşünecektik!

2. Neredeyse her şeyin normal olduğunu düşünecektik!

Tabakları masaya sığdırmak için kesmiş olabilirler mi? Tabii biraz boy küçüğünü almak da iyi bir çözüm olabilirdi.

3. Ekmek ağacı, görmedik de demeyin!

3. Ekmek ağacı, görmedik de demeyin!

Senaryosunu Cem Yılmaz'ın kaleme aldığı bilimkurgu ve komedi türündekü 2004 yapımı Gora filmindeki Çuro Ormanı'nda bulunan sucuk ağaçlarını hatırladınız, değil mi?

4. "Bize 35 plaka bir burger lütfen"

4. "Bize 35 plaka bir burger lütfen"

Ne yalan söyleyelim, araba plakasında burger yiyeceğimizi kırk yıl düşünsek öngöremezdik doğrusu.

5. Taco tabağı dediğin böyle olur!

5. Taco tabağı dediğin böyle olur!

Her işi uzmanına bırakmak lazım diyip özel taco tabağı yaptırmışlar ama tabağın altına kütük koymuşlar.... Biraz çelişkili geldi bize!

6. Müşterilerin sabrını sınayan dondurma sunumu!

6. Müşterilerin sabrını sınayan dondurma sunumu!

Maraş dondurmacısına rakip bir sınav diyebilir miyiz?

7. Canlı salyangozlarla servis edilen efsane bir salata!

7. Canlı salyangozlarla servis edilen efsane bir salata!

Doğadan, taze taze demek için bu canlılığı seçmiş olmalılar. Açıkçası biz tazeliğine inandık, ya siz?

8. Peçetelikte ziyafet...

8. Peçetelikte ziyafet...

Acaba sunum işini çok düşünmesek de standart yolları mı izlesek? Bu kadarına gerek olup olmadığını anlamıyoruz da...

9. Mandallar steril mi?

9. Mandallar steril mi?

Çamaşır konseptinde ziyafet, hep hayalimizdi zaten!

10. Biz şiş yaptık kebap yaptık da siz ne yaptınız?

10. Biz şiş yaptık kebap yaptık da siz ne yaptınız?

Her yemeğin kendine yakışan bir sunumu var icabında!

11. Bir mandal krizi daha...

11. Bir mandal krizi daha...

Mecbur, bacon denilince aklımıza hep çamaşır askısı gelecek artık.

12. Aslında anormal değil ama bir gariplik de yok değil!

12. Aslında anormal değil ama bir gariplik de yok değil!

Siz ne dersiniz, sosu mu fazla? Yoksa biz akıma kapıldık, normali de anormal görmeye mi başladık?

13. Pas yemek isteyenlere özel sunum!

13. Pas yemek isteyenlere özel sunum!

Zaten artık şıklık falan aramayı bıraktık ama pas içinde bir sunum bardağı taşıran son damla oldu!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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